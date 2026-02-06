Fars: в Маскате начались переговоры США и Ирана по ядерной программе

Иран и США начали переговоры по ядерной программе в Маскате

Аббас Арагчи (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Переговоры между Ираном и США по ядерной проблеме начались в столице Омана — Маскате. Об этом сообщило иранское агентство Fars.

Иранскую делегацию возглавляет глава МИД Ирана Аббас Арагчи, американскую — спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Переговоры должны были состояться в Стамбуле при участии наблюдателей из числа ближневосточных стран. Позже Тегеран предложил перенести переговоры в Оман и сделать их исключительно двусторонними.

Эти переговоры — первые после июня 2025 года, когда США и Израиль нанесли удары по иранским ядерным объектам. Это произошло в рамках 12-дневной войны между Израилем и Ираном, которая продлилась с 13 по 24 июня.