NYT узнала об эвакуации войск США со своих баз на Ближнем Востоке

США вывезли часть своего контингента с военных баз в Катаре и Бахрейне, пишет NYT. По данным издания, Вашингтон опасается ответных ударов со стороны Тегерана. Трамп говорил, что рассматривает вариант нанесения ограниченного удара

Военно-воздушная база Аль-Удейд (Фото: PLANET LABS PBC / Reuters)

США начали эвакуировать свои войска, дислоцированные на базах Ближнего Востока, в ответ на рост напряженности с Ираном и связанные с этим риски эскалации конфликта, пишет The New York Times.

По данным источников газеты, сотни американских военнослужащих покинули базу Аль-Удейд в Катаре, а также военные объекты в Бахрейне, где размещается 5-я флотилия ВМС США. В июне прошлого года Иран выпустил залп ракет по американским войскам по катарской авиабазе, но иранские официальные лица заранее предупредили американских и катарских чиновников, говорится в публикации.

На фоне новой эскалации Пентагон снова опасается ответных ударов Ирана по американским базам в регионе, где суммарно дислоцированы от 30 до 40 тыс. военнослужащих США, отмечает NYT. По этой же причине Центральное командование США держит два авианосца на значительном расстоянии от Ирана — чтобы защитить их от возможного удара баллистическими ракета, рассказал изданию американский военный чиновник.

«Похоже, это подготовка к гораздо более длительному конфликту», — сказала эксперт из Института Катона, экс-сотрудник Пентагона Кэтрин Томпсон. По ее словам, Минобороны США, вероятно, «ожидает ответа Ирана, который может представлять значительную угрозу для американских баз в регионе».

Согласно данным Военно-морского института США, которые приводит Politico, на Ближнем Востоке находятся 17 военных кораблей США. Это 25% от всех кораблей Штатов, развернутых по всему миру.

Вместе с этим Британия не разрешила США использовать свои базы для атак на Иран, пишет Times. Несмотря на это, ранее Лондон перебросил свои истребители на базы в Катаре и на Кипре.

Президент США Дональд Трамп 20 февраля заявил, что рассматривает возможность нанесения ограниченного удара по Ирану, чтобы заставить Тегеран заключить сделку. До этого американский лидер пообещал, что мир узнает, что будет с Ираном, в ближайшие десять дней. Он пригрозил, что с Тегераном могут «произойти плохие вещи».

Согласно информации CBS News, американские военные готовы к удару уже в субботу, 21 февраля. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, есть «множество причин и аргументов в пользу удара по Ирану», но Трамп в первую очередь выбирает дипломатию. Axios со ссылкой на одного из советников Трампа сообщал о 90-процентной вероятности прямого столкновения США и Ирана.

В Госдепе, несмотря на это, отмечали, что Трамп готов провести встречу с верховным лидером Ирана, если тот сам захочет этого. Год назад Али Хаменеи уже отказался от всех контактов с Вашингтоном.