Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

NYT узнала об эвакуации войск США со своих баз на Ближнем Востоке

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
США вывезли часть своего контингента с военных баз в Катаре и Бахрейне, пишет NYT. По данным издания, Вашингтон опасается ответных ударов со стороны Тегерана. Трамп говорил, что рассматривает вариант нанесения ограниченного удара
Военно-воздушная база Аль-Удейд
Военно-воздушная база Аль-Удейд (Фото: PLANET LABS PBC / Reuters)

США начали эвакуировать свои войска, дислоцированные на базах Ближнего Востока, в ответ на рост напряженности с Ираном и связанные с этим риски эскалации конфликта, пишет The New York Times.

По данным источников газеты, сотни американских военнослужащих покинули базу Аль-Удейд в Катаре, а также военные объекты в Бахрейне, где размещается 5-я флотилия ВМС США. В июне прошлого года Иран выпустил залп ракет по американским войскам по катарской авиабазе, но иранские официальные лица заранее предупредили американских и катарских чиновников, говорится в публикации.

На фоне новой эскалации Пентагон снова опасается ответных ударов Ирана по американским базам в регионе, где суммарно дислоцированы от 30 до 40 тыс. военнослужащих США, отмечает NYT. По этой же причине Центральное командование США держит два авианосца на значительном расстоянии от Ирана — чтобы защитить их от возможного удара баллистическими ракета, рассказал изданию американский военный чиновник.

«Похоже, это подготовка к гораздо более длительному конфликту», — сказала эксперт из Института Катона, экс-сотрудник Пентагона Кэтрин Томпсон. По ее словам, Минобороны США, вероятно, «ожидает ответа Ирана, который может представлять значительную угрозу для американских баз в регионе».

Согласно данным Военно-морского института США, которые приводит Politico, на Ближнем Востоке находятся 17 военных кораблей США. Это 25% от всех кораблей Штатов, развернутых по всему миру.

Вместе с этим Британия не разрешила США использовать свои базы для атак на Иран, пишет Times. Несмотря на это, ранее Лондон перебросил свои истребители на базы в Катаре и на Кипре.

Axios узнал, что США рассматривают план убийства лидера Ирана и его сына
Политика
Али Хаменеи

Президент США Дональд Трамп 20 февраля заявил, что рассматривает возможность нанесения ограниченного удара по Ирану, чтобы заставить Тегеран заключить сделку. До этого американский лидер пообещал, что мир узнает, что будет с Ираном, в ближайшие десять дней. Он пригрозил, что с Тегераном могут «произойти плохие вещи».

Согласно информации CBS News, американские военные готовы к удару уже в субботу, 21 февраля. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, есть «множество причин и аргументов в пользу удара по Ирану», но Трамп в первую очередь выбирает дипломатию. Axios со ссылкой на одного из советников Трампа сообщал о 90-процентной вероятности прямого столкновения США и Ирана.

В Госдепе, несмотря на это, отмечали, что Трамп готов провести встречу с верховным лидером Ирана, если тот сам захочет этого. Год назад Али Хаменеи уже отказался от всех контактов с Вашингтоном.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
эвакуации военные военные базы США Иран
