Почему Израиль готов отложить «финальную битву» в Газе Международным посредникам удалось добиться прогресса на переговорах о перемирии на время Рамадана

Израиль готов отложить наступление на Рафах ради сделки по освобождению заложников, заявил Биньямин Нетаньяху. Посредники надеются выйти на соглашение до священного для мусульман месяца Рамадан, который начнется в марте

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Что Израиль говорит о наступлении на Рафах

В ночь на 26 февраля стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) представила военному кабинету план дальнейших военных операций в городе Рафахе на границе сектора Газа с Египтом — последнем оплоте ХАМАС. Израильские власти полагают, что в подземных тоннелях этого города укрываются лидеры палестинской радикальной группировки вместе с более чем 130 заложниками, взятыми ею в плен во время атаки 7 октября.

О планах провести наземную операцию в Рафахе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил еще 9 февраля. Однако к настоящему моменту израильские военные ограничились ударами по целям на юге сектора и разведывательными рейдами, в ходе одного из которых освободили двух пожилых заложников.

Соединенные Штаты неоднократно призывали Израиль воздержаться от операции в Рафахе в случае, если невозможно обеспечить защиту укрывающегося там мирного населения. «Мы не считаем, что крупная военная операция должна проводиться в Рафахе, если нет четкого и выполнимого плана по защите гражданских лиц, доставке их в безопасное место и обеспечению их питанием, одеждой и жильем», — заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Израильские власти, по-видимому, учли позицию Вашингтона, и на воскресном заседании военного кабинета также был представлен план эвакуации мирных жителей из этой части сектора. Как рассказал РБК советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, ЦАХАЛ организует специальные гуманитарные коридоры, по которым палестинцы смогут перейти в центральные и северные части эксклава, уже очищенные от боевиков ХАМАС. Весь процесс эвакуации должен занять до двух недель. Британская The Guardian, впрочем, ставит под вопрос представленный план эвакуации, указывая на обширные разрушения жилых построек и инфраструктуры на севере сектора Газа, ставшие следствием предыдущего этапа войны.

Насколько близко второе перемирие

23 февраля в Париже прошли очередные консультации премьер-министра Катара Мухаммеда бен Абделя Рахмана Аль Тани с главами разведок США, Египта и Израиля, посвященные второму перемирию в Газе. Первое продлилось семь дней — с 24 по 30 ноября, и стороны дважды продлевали его после первоначально оговоренных четырех дней. За это время боевики отпустили 105 заложников.

При этом Нетаньяху предупредил, что обсуждаемое прекращение огня на некоторое время отсрочит планируемое наступление на Рафах, но не предотвратит его. «Только сочетание военного давления и жестких переговоров приведет к освобождению наших заложников, ликвидации ХАМАСА и достижению всех целей войны», — подчеркнул израильский лидер. Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби, в свою очередь, призвал не считать готовящееся перемирие потенциальным прекращением войны в Газе, тем самым обозначив желание правительства возобновить боевые действия и достичь прежде поставленные цели.

Переговоры о прекращении боевых действий в Газе ведутся уже на протяжении нескольких недель, но, как заявил Axios неназванный высокопоставленный американский чиновник, на пятничной встрече удалось достичь определенного прогресса, хотя ради полноценной сделки по-прежнему предстоит немало работать. Такой же оценкой поделился и израильский источник издания, добавив, что ХАМАС уступил по некоторым из своих требований, препятствующих прекращению огня. О смягчении переговорных позиций палестинской радикальной группировки также сообщил саудовский телеканал Asharq Al-Awsat.

24 февраля израильский военный кабинет провел совещание, на котором обсудил параметры предлагаемой сделки и договорился направить в Катар делегацию с ограниченным мандатом для дополнительных консультаций, чтобы уточнить технические аспекты соглашения. «Мы работаем над заключением еще одного рамочного соглашения для освобождения наших заложников, а также завершения ликвидации батальонов ХАМАС в Рафахе», — заявил Нетаньяху в субботу.

Согласно данным израильских и американских СМИ, новый проект соглашения, как и его более ранняя версия, предусматривает прекращение огня сроком на шесть недель. За это время будут освобождены 35-40 заложников — в первую очередь женщины, дети, старики и раненые. В обмен Израиль отпустит 300 заключенных из числа палестинцев — также в основном женщин, несовершеннолетних и пожилых.

Кроме того, на территорию сектора Газа будут пропущены сотни грузовиков с гуманитарной помощью для мирного населения, а конфликтующие стороны должны будут продолжить переговоры о более продолжительном перемирии, рассказал Associated Press египетский чиновник, также участвующий в переговорах и пожелавший остаться неизвестным. Сообщается, что международные переговорщики рассчитывают добиться перемирия до священного для мусульман месяца Рамадан, который начинается 10 марта.

Какая сейчас ситуация в Рафахе

Готовящееся наступление ЦАХАЛ на Рафах вызывает обеспокоенность не только у США, но и у арабских соседей Израиля. Египет, в частности, пригрозил приостановить действие Кэмп-Дэвидских мирных соглашений, заключенных при посредничестве США в конце 1970-х годов и ставших фундаментом безопасности в регионе. Арабская республика опасается, что израильские военные могут попытаться вытеснить палестинцев на ее территорию: египетские власти возвели мощные заграждения вдоль Филадельфийского коридора и готовятся к потенциальному прорыву беженцев. Вблизи границы построен комплекс, способный принять около 100 тыс. человек, однако в Каире рассчитывают пропустить через границу не более 50–60 тыс. человек.

Давление на Израиль растет и со стороны других международных игроков. В конце января Международный суд ООН вынес предварительный вердикт по иску Южной Африки, в котором призвал израильские власти предпринять шаги по предотвращению геноцида палестинского населения. Геноцидом бои в секторе Газа назвал и президент Бразилии Лула да Силва — он сравнил действия израильских властей с холокостом. В ответ МИД Израиля признал бразильского лидера персоной нон грата.

По данным гуманитарных организаций, в Рафахе, площадь которого составляет всего 63 кв. км, укрывается около 1,4 млн палестинцев. Боевые действия в столь густонаселенном регионе без предварительной эвакуации населения чреваты большим числом жертв среди мирного населения. По данным палестинского министерства здравоохранения, с начала боевых действий погибли уже 29,6 тыс. палестинцев. Не исключено, что к концу недели этот показатель превысит 30 тыс. Израильские власти, в свою очередь, заявляли о 10 тыс. уничтоженных боевиков ХАМАС.

Еще до начала полномасштабной наступательной операции ЦАХАЛ в Рафахе сектор Газа превратился «зону смерти», заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Он назвал ситуацию в области здравоохранения и оказания гуманитарной помощи в палестинском эксклаве «бесчеловечной», отметив, что она лишь продолжает ухудшаться. Там, как и во всем секторе Газа, наблюдается острая нехватка продовольствия, при этом около 21 тыс. тонн продовольствия застряли на границе эксклава из-за логистических проблем. «Люди напуганы, потому что не знают, смогут ли поесть через несколько часов и где они будут спать», — утверждает Мэтью Холлингворт, региональный директор Всемирной продовольственной программы ООН.

Международная организация Save the Children заявила, что на грани голода 1,1 млн детей, находящихся в секторе Газа. По ее данным, палестинцам приходится собирать и употреблять в пищу листья и объедки, оставленные животными, чтобы выжить. ЮНИСЕФ, в свою очередь, подсчитал, что каждый шестой ребенок в палестинском эксклаве страдает от острого недоедания, и предупредил о «взрыве предотвратимых детских смертей» в результате голода и инфекционных заболеваний. Из-за растущего голода и отчаяния участились случаи кражи гуманитарной помощи и перекрытия дороги в Рафахе, из-за чего сотрудники международных организаций не могут оказать помощь сотням тысячам находящихся там палестинцев.