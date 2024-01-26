Международный суд в Гааге вынес вердикт по иску против Израиля о геноциде

Международный суд ООН в Гааге призвал Израиль прекратить действия, которые могут быть трактованы как нарушение Конвенции о геноциде. Судьи не стали выносить решение по ключевой части иска ЮАР — был ли геноцид в Газе

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Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) в Гааге постановил, что Израиль должен прекратить действия, которые могут нарушить Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Вердикт был вынесен после рассмотрения иска, направленного Южно-Африканской Республикой.

«Государство Израиль должно в соответствии со своими обязательствами по Конвенции о геноциде и в отношении палестинцев в Газе принять все зависящие от него меры для предотвращения совершения всех действий, подпадающих под действие статьи 2 Конвенции», — заявила судья Джоан Донохью, зачитывая вердикт. Геноцид определяется как преднамеренное убийство членов этнической группы, причинение им серьезных телесных повреждений или умственного расстройства, предумышленное создание таких жизненных условий, которые рассчитаны на их полное или частичное физическое уничтожение, а также меры, рассчитанные на предотвращение деторождения внутри этой группы.

Как отмечает Reuters, судьи поддержали почти все срочные меры, которые запросила ЮАР, за исключением непосредственно прекращения израильской военной операции в секторе Газа. В частности, судьи постановили, что правительство Израиля должно гарантировать, что его вооруженные силы не совершат геноцид в отношении населения Газы, предпринять шаги по предотвращению и наказанию за призывы к таким действиям, а также обеспечить сохранение всех доказательств предполагаемого геноцида. «Государство Израиль должно в течение месяца с вынесения вердикта отчитаться перед судом о всех шагах, предпринятых для исполнения этого решения», — резюмировала Донохью.

Кроме того, Международный суд ООН обязал Израиль обеспечить доставку гуманитарной помощи и оказание базовых услуг населению Газы. Нынешнее решение суда — промежуточное; судьям еще предстоит вынести вердикт по ключевой части иска ЮАР — происходил ли геноцид жителей палестинского эксклава.

Тем не менее глава МИД Палестины Рияд аль-Малики поприветствовал решение суда, назвав его «важным напоминанием о том, что ни одно государство не стоит выше закона или вне пределов досягаемости правосудия». «(Судьи) оценили факты и закон и постановили принять временные меры, признав серьезность ситуации на местах и правдивость заявления Южной Африки. Израиль обвиняется в уничтожении целого народа и теперь будет обвинен в геноциде — преступлении из всех преступлений», — заявил аль-Малики.

Власти Израиля пока никак не прокомментировали решение суда в Гааге. РБК направил запрос в израильский МИД. Прежде власти страны называли утверждения, содержащиеся в иске ЮАР, безосновательными и сравнивали их с «кровавым наветом».

Израиль не является членом Международного суда ООН и не признает его юрисдикции, но подписал Женевскую конвенцию, наделяющей суд юрисдикцией по вопросам возможных нарушений конвенции, отмечает издание The Times of Israel.

ЮАР подала в суд ООН иск к Израилю 29 декабря 2023 года, обвинив его в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него, принятой в 1948 году. Предварительные слушания по делу начались 11 января.

По данным министерства здравоохранения Газы, с начала войны в октябре были убиты почти 26 тыс. жителей эксклава, еще 64 тыс. получили ранения. Из-за продолжающихся боевых действий около 1,7 млн палестинцев были вынуждены покинуть свои дома в Газе, многие из них страдают от нехватки питьевой воды, еды и предметов первой необходимости, сообщает ООН.