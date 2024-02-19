Бразилия отозвала посла из Израиля после запрета на въезд для президента
Президент Бразилии Лула да Силва отозвал посла страны в Израиле после того, как израильский МИД объявил главу государства персоной нон грата, сообщает газета O Globo.
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац встретился с послом Фредерико Мейером в мемориальном комплексе истории холокоста «Яд Вашем» в Иерусалиме после того, как бразильский президент заявил, что израильская армия совершает геноцид в секторе Газа, как «когда Гитлер решил уничтожить евреев». Кац сказал, что привел Майера в место, которое «больше, чем что-либо еще, говорит о том, что нацисты и Гитлер сделали с евреями».
Он отметил, что да Силва будет считаться в стране персоной нон грата, пока не извинится за свои слова. В канцелярии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что президент Бразилии «перешел красную черту».
В январе Международный суд ООН в Гааге постановил, что Израиль должен прекратить действия, которые могут трактоваться как нарушение Конвенции о геноциде. Однако судьи не стали выносить вердикт по ключевой части иска, поданного ЮАР, — происходил ли геноцид жителей сектора Газа.
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