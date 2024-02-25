США заявили о надежде достичь сделки с Израилем и ХАМАС в ближайшие дни
США рассчитывают прийти к соглашению по заложникам с Израилем, Катаром и Египтом в ближайшие дни, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.
«Мы надеемся, что в ближайшие дни сможем достичь нулевой точки, когда действительно будет достигнуто твердое и окончательное соглашение по этому вопросу. Но нам придется подождать и посмотреть», — сказал он.
По словам Салливана, на переговорах в Париже в конце января США, Израиль, Катар и Египет «пришли к пониманию того, как будут выглядеть основные контуры сделки», в настоящий же момент прорабатываются ее детали.
Помощник президента также отметил, что Катар и Египет должны будут провести «непрямые переговоры» с ХАМАС, так как в конечном итоге решение об освобождении заложников — именно за палестинской группировкой.
В конце января Axios сообщил, что Израиль предложил ХАМАС перемирие на два месяца. Собеседники издания говорили, что в рамках сделки планируется освободить всех оставшихся заложников, удерживаемых палестинской группировкой в секторе Газа.
Позднее NBC узнал о новом предложении ХАМАС, оно предусматривало поэтапное освобождение пленников в обмен на прекращение огня и освобождение палестинских заключенных.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя сообщения о возможной новой сделке с палестинским движением, говорил, что Израиль не выведет свои войска из сектора Газа и не станет освобождать находящихся в заключении бойцов группировки, пока ХАМАС не будет ликвидирован.
Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео
⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»
Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео
Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
⚡ Кто попал под новые санкции Запада
Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности
Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?
Баффет написал ежегодное письмо инвесторам. Главные тезисы