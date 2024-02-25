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Палестино-израильский конфликт ,  
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США заявили о надежде достичь сделки с Израилем и ХАМАС в ближайшие дни

США заявили о надежде достичь сделки по заложникам с Израилем в ближайшие дни
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Dylan Martinez / Reuters
Фото: Dylan Martinez / Reuters

США рассчитывают прийти к соглашению по заложникам с Израилем, Катаром и Египтом в ближайшие дни, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.

«Мы надеемся, что в ближайшие дни сможем достичь нулевой точки, когда действительно будет достигнуто твердое и окончательное соглашение по этому вопросу. Но нам придется подождать и посмотреть», — сказал он.

По словам Салливана, на переговорах в Париже в конце января США, Израиль, Катар и Египет «пришли к пониманию того, как будут выглядеть основные контуры сделки», в настоящий же момент прорабатываются ее детали.

Помощник президента также отметил, что Катар и Египет должны будут провести «непрямые переговоры» с ХАМАС, так как в конечном итоге решение об освобождении заложников — именно за палестинской группировкой.

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В конце января Axios сообщил, что Израиль предложил ХАМАС перемирие на два месяца. Собеседники издания говорили, что в рамках сделки планируется освободить всех оставшихся заложников, удерживаемых палестинской группировкой в секторе Газа.

Позднее NBC узнал о новом предложении ХАМАС, оно предусматривало поэтапное освобождение пленников в обмен на прекращение огня и освобождение палестинских заключенных.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя сообщения о возможной новой сделке с палестинским движением, говорил, что Израиль не выведет свои войска из сектора Газа и не станет освобождать находящихся в заключении бойцов группировки, пока ХАМАС не будет ликвидирован.

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Теги
Белый дом США освобождение заложников Катар Египет Израиль ХАМАС прекращение огня
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