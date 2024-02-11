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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Египет пригрозил Израилю разорвать мирный договор

AP: Египет пригрозил Израилю разорвать мирный договор из-за наступления в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израиль задумал захватить город на границе с Египтом, где укрываются около миллиона беженцев и остались боевики ХАМАС. Каир предупредил, что под угрозой мирные соглашения
Сектор&nbsp;Газа, вид из Израиля
Сектор Газа, вид из Израиля (Фото: Dylan Martinez / Reuters)

Египет пригрозил Израилю приостановлением действия мирного соглашения, если израильские войска будут отправлены в самый южный город сектора Газа — Рафах. Об этом сообщают Associated Press и Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Каир опасается, что бои в Рафахе, расположенном на границе с Египтом, вызовут сильнейший наплыв палестинцев, а египетские военные не смогут их сдержать.

Фото: Карты Google

МИД Египта пообещал не допустить наступления на Рафах. По данным Times of Israel, египетские войска стягивают к границе танки и другую бронетехнику. Однако, по сведениям Army Radio, египетские власти дали понять Тель-Авиву: несмотря на резкую критику, они не будут мешать наступлению на Рафах, если получится избежать гибели мирных палестинцев.

Речь идет о Кэмп-Дэвидских соглашениях, их заключили при посредничестве американского президента Джимми Картера в конце 1970-х. Документ регулирует размещение сил по обе стороны границы. Договору предшествовало пять войн между Израилем и Египтом.

О намерении занять Рафах израильские власти объявили в начале февраля. «Невозможно достичь военной цели — уничтожить ХАМАС и оставить четыре батальона ХАМАС в Рафахе», — пояснил премьер Биньямин Нетаньяху. Он поручил правительству разработать план эвакуации из города и размещения около миллиона палестинцев, которые были вынуждены перебраться в Рафах после начала войны на севере сектора Газа.

Это заявление раскритиковали власти Палестины и арабские страны, отказались поддержать инициативу и в Госдепартаменте США. Там указали, что пока нет признаков серьезной подготовки к боям в Рафахе, но подчеркнули: в этом районе укрываются более миллиона человек, это ключевой канал поставок гуманитарной помощи и безопасного выезда иностранцев, и проводить там сейчас военную операцию «было бы катастрофой». «Мы не поддержали бы это, и госсекретарь [Энтони Блинкен] ясно дал это понять премьер-министру [Нетаньяху]», — сообщили в ведомстве.

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ХАМАС предупредил, что наступление на Рафах подорвет любые усилия по возвращению заложников.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Египет Израиль КПП «Рафах» мирный договор сектор Газа
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