Израиль обнародовал план на «день после ХАМАС»

План Нетаньяху предусматривает демилитаризацию и «дерадикализацию» сектора Газа, военный контроль Израиля в регионе, «южный заслон» на границе эксклава с Египтом и передачу гражданской власти местным силам

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил военно-политическому кабинету план послевоенного урегулирования в Газе — предложение по «дню после» ХАМАСа, сообщил его советник Дмитрий Гендельман. В своем телеграм-канале он опубликовал предложение Нетаньяху с переводом на русский язык.

«Документ, прилагаемый премьер-министром, был распространен среди всех членов кабинета в качестве основы для обсуждения перед продолжением дискуссий по этой теме», — отметил Гендельман.

Согласно предложению Нетаньяху, Израиль продолжит войну до достижения своих целей: уничтожения военного потенциала и властной инфраструктуры палестинского исламистского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (движение «Исламский джихад — Джамаат моджахедов» признано террористическим и запрещено в России), возвращение пленных и «предотвращение угрозы, исходящей из Сектора Газа, на длительный срок».

После этого Израиль сохранит «оперативную свободу» в секторе Газа на неограниченный срок, также сохраняется зона безопасности у границ страны. Кроме того, Нетаньяху предлагает создать «южный заслон» на границе региона с Египтом, чтобы предотвратить поступление контрабанды, в том числе через КПП Рафах. «Южный заслон» будет осуществляться, насколько это возможно, в сотрудничестве с Египтом и США», — отмечается в документе.

План предполагает полную демилитаризацию сектора Газа за исключением оружия, необходимого для поддержания общественного порядка.

Что касается гражданской сферы, власть в регионе Нетаньяху предлагает передать «местным силам, имеющим административный опыт», которые при этом не связаны с поддерживающими террор государствами и организациями.

«Будет проведена программа дерадикализации, охватывающая все религиозные институты, образование и социальную сферу в Секторе Газа, и это по возможности при участии и содействии арабских государств, имеющих опыт дерадикализации на своей территории», — говорится в документе.

Помимо этого, Тель-Авив собирается добиться закрытия Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сотрудники которого, по информации израильской стороны, участвовали в нападении на Израиль утром 7 октября.

«Восстановление Сектора Газа станет возможным после ее демилитаризации и начала процесса дерадикализации. Планы восстановления будут осуществляться на деньги и под руководством государств, приемлемых для Израиля», — сказано в плане.

Израильские власти не раз говорили, что война с ХАМАС продолжится до его полного уничтожения. В начале февраля Нетаньяху анонсировал расширение наземных операций до города Рафах, который находится у южной границы сектора Газа с Египтом.

Против этого выступают ряд стран, в том числе Палестина и США. Вашингтон вместе с партнерами пытается добиться урегулирования конфликта. В частности, The Washington Post в середине февраля писала, что США и их ближневосточные партнеры могут в ближайшее время представить план по долгосрочному миру в регионе, который включает в себя создание палестинского государства и гарантии безопасности как для Израиля, так и для палестинцев. WP уточняла, что переговорщики переживают, какой будет реакция Тель-Авива, и считают, что в процесс нужно включить представителей ХАМАС, уточняет WP.

Нетаньяху назвал создание нового палестинского государства «призом» для ХАМАС. Правительство Израиля приняло декларацию, отвергающую «международный диктат» по этому вопросу.