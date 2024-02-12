Чем опасно дальнейшее продвижение израильской армии на юг сектора Газа

Израиль нанес новые удары по городу Рафах на юге сектора Газа, где укрываются 1,4 млн палестинцев. Планы ЦАХАЛ перейти там к наземной операции возмутили США и региональных посредников, пытающихся добиться перемирия в этой войне

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Что известно о готовящемся наступлении на Рафах

Утром 12 февраля Израиль нанес новую серию авиаударов по Рафаху, расположенному на юге сектора Газа. По данным The Associated Press, взрывы прогремели в том числе возле Кувейтского госпиталя. Ночью Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) также провела рейд в Рафахе и освободила двух удерживаемых ХАМАС израильских заложников — 71-летнего Луиса Эрра и 61-летнего Фернандо Мармана. По последним данным израильского правительства, в плену остаются 134 человека, включая 11 иностранных граждан.

Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что в результате израильских ударов по Рафаху погибли свыше 100 человек. Число жертв может возрасти по мере разбора завалов. Муниципальные власти заявили, что ударам подверглись мечети «Аль-Худа» и «Аль-Рахма», а также около дюжины домов.

Пока Израиль ограничивается ударами с воздуха, однако на следующем этапе планирует провести полномасштабную наземную операцию в Рафахе, объявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 9 февраля. Несмотря на обещание израильского лидера обеспечить «безопасный проход» для палестинцев в районы к северу от Рафаха, вновь прозвучали опасения, что израильские власти могут попытаться вытеснить палестинцев из сектора Газы в соседний Египет — такое мнение, в частности, высказал глава МИД Египта Самех Шукри.

Впрочем, эксперты, опрошенные РБК в кулуарах посвященной ситуации на Ближнем Востоке конференции Российского совета по международным делам (РСМД), считают подобный сценарий маловероятным — в первую очередь, из-за категоричной позиции Египта и неготовности других соседних государств региона разместить у себя палестинцев. Виктор Смирнов, заведующий отделом Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН, посол России в Бахрейне в 2008-2014 гг., в частности, указал на мощные заграждения с тремя рядами колючей проволокой и десятки египетских танков вблизи КПП «Рафах». «Для Египта это будет катастрофой. Позиция Каира категорична: проблему палестинских беженцев надо решать там, где они находятся», — сказал РБК эксперт.

Людмила Самарская, научный сотрудник ближневосточных исследований ИМЭМО РАН, в свою очередь, отметила, что сами израильские власти не ведут речи о выдворении палестинцев — Нетаньяху говорил об эвакуации их на север сектора Газа, где уже завершены боевые действия.

Рафах расположен на самом юге сектора Газа. Через одноименный КПП на границе с Египтом осуществляется поставка гуманитарной помощи в палестинский эксклав. Площадь населенного пункта составляет примерно 63 кв. км, или примерно одна шестая всей территории сектора Газа.

Почему гуманитарные организации бьют тревогу

Еще до израильских ударов по Рафаху ряд международных гуманитарных организаций предупредили о катастрофических последствиях боевых действий в этом районе. В городе сейчас находится более половины населения сектора Газы — 1,4 млн человек, поскольку многие ранее была вынуждена покинуть свои дома в других частях эксклава, где была объявлена эвакуация.

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел сообщила, что в Рафахе проживает более 600 тыс. детей. «Тысячи людей могут погибнуть в результате боевых действий или из-за отсутствия основных услуг и дальнейших перебоев с оказанием гуманитарной помощи. Нам нужно, чтобы последние оставшиеся больницы, приюты, рынки и системы водоснабжения Газы продолжали функционировать. Без них масштабы голода и болезней резко возрастут, унося больше детских жизней», — заявила Рассел.

По данным ООН, за последние три месяца в Рафахе накопился объем мусора, эквивалентный годовому, наблюдается острая нехватка продовольствия, чистой воды, зимних палаток, медицинских услуг и средств личной гигиены, которая уже привела к вспышкам инфекционных заболеваний, в том числе с летальными исходами. Координатор ООН по гуманитарным вопросам Джейми Макголдрик заявил, что опреснительная установка на юге Газы работает лишь на 15% от своей первоначальной мощности.

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппе Лаззарини заявил, что многие палестинцы в Рафахе живут в импровизированных временных жилищах из пластика, и боевые действия в этом районе — «верный рецепт катастрофы».

В конце января власти Израиля обвинили 12 сотрудников БАПОР в причастности к атаке ХАМАС 7 октября. После этого ряд стран, включая США, Великобританию, Германию, Канаду, Францию, Швейцарию, Швецию и Японию, приостановили финансирование организации. 10 февраля ЦАХАЛ сообщила об обнаружении подземного тоннеля и дата-центра ХАМАС под штаб-квартирой БАПОР в секторе Газа. В руководстве агентства утверждают, что не знали о существовании объекта. 8 февраля Нетаньяху заявил, что запустил процесс о замене БАПОР на другую организацию.

Как отреагировали арабские страны и США

События в Рафахе сильно встревожили ключевых региональных посредников, которые ведут напряженные переговоры о заключении второго перемирия между Израилем и ХАМАС. Египет пригрозил приостановить действие Кэмп-Дэвидских мирных соглашениях. Эти соглашения, заключенные при посредничестве американского президента Джимми Картера в конце 1970-х, уже более полувека, как отмечает The Associated Press, являются краеугольным камнем безопасности во всем регионе.

Еще до начала боевых действий в Рафахе еще один посредник между ХАМАС и Израилем — Катар — также решительно осудил готовящееся наступление и предупредил об угрозе «гуманитарной катастрофы в городе, который стал последним прибежищем для сотен тысяч перемещенных лиц внутри осажденного анклава». Сам ХАМАС заявил, что наземная операция на юге сектора Газа перечеркнет весь прогресс, достигнутый на переговорах о прекращении огня.

Решение Израиля расширить зону боевых действий на Рафах также осудили Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, а Иран призвал исключить Израиль из ООН. Соседняя с Израилем Сирия, в свою очередь, пригрозила еврейскому государству новой войной. «Сирия вела войны против сионистского образования и готова к новым. Когда и где, решит Дамаск», — заявил сирийский министр иностранных дел Фейсал Микдад 11 февраля.

Виктор Смирнов назвал заявления региональных игроков риторическими угрозами. «Тот, кто не предпринял действий за последние четыре месяца (с начала боевых действий в Газе. — РБК), не предпримет их и на этом этапе», — пояснил он свою точку зрения. Эксперт также подчеркнул, что никто из региональных игроков, включая Сирию, не заинтересован в вовлечении в войну с Израилем, однако их посредничество необходимо для урегулирования конфликта.

В то же время для Израиля вопросы обеспечения собственной безопасности имеют первостепенное значение, поэтому Нетаньяху, скорее всего, примет решение о начале наступательной операции в Рафахе несмотря на региональные риски, предположила Людмила Самарская. «Израиль заинтересован в том, чтобы зачистить эту территорию настолько, насколько возможно», — отметила она.

Ситуация в Рафахе, особенно отсутствие конкретных предложений по тому, куда именно будут эвакуированы находящиеся в нем палестинцы, сильно встревожили Европейский союз. «Ситуация с Египтом очень напряженная, и мы чрезвычайно обеспокоены тем, что там может произойти», — заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Аналогичную оценку высказала глава МИД Германии Анналена Бербок, отметив, что «люди в Газе не могут раствориться в воздухе».

Распоряжение Нетаньяху о подготовке к наземной операции в Рафахе также усугубило разногласия Израиля с администрацией США. 8 февраля Джо Байден назвал действия ЦАХАЛ в Газе «чрезмерной» реакцией на атаку 7 октября. 11 февраля президент США провел 45-минутный телефонный разговор с Нетаньяху, в ходе которого предупредил израильского лидера о нецелесообразности операции в Рафахе «без заслуживающего доверия и выполнимого плана обеспечения безопасности и поддержки более миллиона человек, укрывающихся там».

Издание The Washington Post отмечает, что отношения Байдена и Нетаньяху находятся в наиболее критической фазе с начала боевых действий в Газе: американский лидер больше не воспринимает своего израильского визави как продуктивного партнера, на которого можно повлиять в ходе приватных бесед. The Wall Street Journal, в свою очередь, указывает на растущее давление на Байдена в связи предстоящими выборами. По данным издания, левое крыло Демпартии США и избиратели из числа национальных меньшинств требуют от действующего главы государства умерить его поддержку Израиля и положить конец войне в секторе Газа, длящейся уже 4 месяца. Администрация Байдена особенно встревожена перспективой утраты поддержки среди арабо-американских избирателей в колеблющемуся штате Мичиган, где в феврале пройдут праймериз.

Виктор Смирнов назвал сообщения СМИ о возможном разрыве отношений между Байденом и Нетаньяху принятием желаемого за действительное. «Решение о поддержке Израиля принято, и американо-израильская координация осуществляется в полной мере. Когда из Вашингтона идут сигналы о том, что Израиль перегибает палку, то это как в русской поговорке: «пожалел волк кобылу — оставил хвост да гриву», — резюмировал эксперт.