Нетаньяху назвал «призом» для ХАМАС создание палестинского государства
Идея США о создании нового палестинского государства станет «призом» для членов группировки ХАМАС, считает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.
По их словам, израильский премьер во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил: признание Вашингтоном палестинского государства «станет призом для тех, кто планировал и организовывал нападение 7 октября».
Нетаньяху предупредил, что этот шаг навредит усилиям Белого дома по миру и нормализации обстановки в регионе, отметил один из источников.
В США же в середине января заявили, что у Израиля не будет «подлинной безопасности» без независимой Палестины, передает Assosiated Press.
The Washington Post узнала, что США и их ближневосточные партнеры могут в ближайшее время представят план по долгосрочному миру в регионе, который включает в себя создание палестинского государства и гарантии безопасности как для Израиля, так и для палестинцев. Переговорщики переживают, какой будет реакция Тель-Авива, и считают, что в процесс нужно включить представителей ХАМАС, уточняет издание.
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