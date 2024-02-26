Зеленский заявил об обсуждении с Францией поставок истребителей Mirage

В ВСУ называли французские истребители Mirage 2000 устаревшими, но теперь заявляют, что они могли бы понадобиться Украине. По данным Forbes, Париж рассматривает передачу 20 самолетов. Москва осуждает помощь Киеву

Истребитель Mirage 2000 (Фото: USAF / Getty Images)

Украина на переговорах с Францией поднимала вопрос о возможности поставок многоцелевых истребителей Mirage 2000, заявил на пресс-конференции украинский президент Владимир Зеленский.

«Да, мы говорили о самолетах», — сказал он.

Forbes в начале февраля сообщал, что Франция рассматривает возможность передать Украине около 20 истребителей. Французские ВВС приобрели 86 Mirage 2000D у производителя Dassault около 30 лет назад; несколько из них вышли из строя, а 55 самолетов было решено модернизировать и использовать до 2030-х годов. Как писало издание, у Парижа осталось еще несколько «лишних» истребителей, которые могли бы понадобиться Украине.

Forbes отмечал, что эти самолеты способны применять крылатые ракеты SCALP-EG, которые Париж уже поставил Киеву, а также «умные» авиабомбы AASM Hammer.

Обсуждения возможности поставки Украине Mirage 2000 начались весной 2023 года, но в прошлом году спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал эти истребители устаревшей моделью и отмечал, что в приоритете у Киева — американские F-16. Кроме того, говорил Игнат, Украине будет сложно одновременно обслуживать самолеты разного типа.

Однако в январе 2024 года командующий воздушными силами Николай Олещук допустил, что самолеты Mirage 2000 «усилят возможности бомбардировщиков Су-24М». О желании украинской стороны получить французские истребители говорил и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Liberation. 24 февраля украинский посол Вадим Омельченко заявил, что обсуждения на эту тему продолжаются, и призвал не верить слухам, «потому что если что-то и делается, то в тишине».

Россия осуждает военную помощь Украине; Минобороны заявляло, что западные истребители будут уничтожены за несколько недель, если их поставят ВСУ.