Зеленский заявил об обсуждении с Францией поставок истребителей Mirage
Украина на переговорах с Францией поднимала вопрос о возможности поставок многоцелевых истребителей Mirage 2000, заявил на пресс-конференции украинский президент Владимир Зеленский.
«Да, мы говорили о самолетах», — сказал он.
Forbes в начале февраля сообщал, что Франция рассматривает возможность передать Украине около 20 истребителей. Французские ВВС приобрели 86 Mirage 2000D у производителя Dassault около 30 лет назад; несколько из них вышли из строя, а 55 самолетов было решено модернизировать и использовать до 2030-х годов. Как писало издание, у Парижа осталось еще несколько «лишних» истребителей, которые могли бы понадобиться Украине.
Forbes отмечал, что эти самолеты способны применять крылатые ракеты SCALP-EG, которые Париж уже поставил Киеву, а также «умные» авиабомбы AASM Hammer.
Обсуждения возможности поставки Украине Mirage 2000 начались весной 2023 года, но в прошлом году спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал эти истребители устаревшей моделью и отмечал, что в приоритете у Киева — американские F-16. Кроме того, говорил Игнат, Украине будет сложно одновременно обслуживать самолеты разного типа.
Однако в январе 2024 года командующий воздушными силами Николай Олещук допустил, что самолеты Mirage 2000 «усилят возможности бомбардировщиков Су-24М». О желании украинской стороны получить французские истребители говорил и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Liberation. 24 февраля украинский посол Вадим Омельченко заявил, что обсуждения на эту тему продолжаются, и призвал не верить слухам, «потому что если что-то и делается, то в тишине».
Россия осуждает военную помощь Украине; Минобороны заявляло, что западные истребители будут уничтожены за несколько недель, если их поставят ВСУ.
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