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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу спрогнозировал срок уничтожения F-16, которые передадут Украине

Сергей Шойгу: после передачи Украине F-16 могут быть уничтожены за 20 дней
Сюжет
Военная операция на Украине
Шойгу сообщил об уничтожении 37 украинских самолетов за месяц и отметил, что если Киев получит F-16, их собьют за 20 дней. Зеленский говорил об обещании Дании и Нидерландов передать 61 истребитель
Истребитель F-16
Истребитель F-16 (Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters)

Российские войска за месяц уничтожили 37 самолетов и шесть ракет системы ATACMS, всего — 1,4 тыс. средств «воздушного нападения», заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Хочу отметить, что 37 самолетов — это почти в два раза больше того количества, которое гарантированно обещано поставкам Украине по самолетам F-16. То есть при такой работе нашей системы противовоздушной обороны это примерно на 20 дней работы», — добавил Шойгу.

Министр рассказал об истощении украинской армии и росте деморализации личного состава. По его словам, ВСУ предпринимают безуспешные попытки атаковать позиции России на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях, но «эти отчаянные действия противника приводят к большим потерям среди военнослужащих украинской армии».

«Несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, киевский режим терпит поражение. Группировка российских войск продолжает вести активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение», — сказал Шойгу.

F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой одноместный истребитель четвертого поколения. Самолет может выполнять задачи класса «воздух — воздух», оказывать огневую поддержку, подавлять ПВО, осуществлять перехват, авиаразведку, доставлять тактические ядерные боеприпасы и наносить удары в любую погоду.

О том, что несколько западных стран согласились передать Украине истребители F-16 с разрешения США, стало известно в конце августа, во время поездки президента Владимира Зеленского в Данию и Нидерланды. Он рассказал, что Копенгаген пообещал Киеву 19 самолетов, Амстердам — 42. Кроме того, несколько истребителей пообещали Киеву в Бельгии.

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Нидерланды при этом отказались уточнить число самолетов, которые получат ВСУ, и подтвердить слова Зеленского. Всего в армии республики 42 истребителя F-16 — 24 из них действующие, их планируют вывести из эксплуатации к середине 2024 года, 18 выставлены на продажу.

Российская сторона критически относится к поставкам вооружений с Запада на Украину. «Танки горят <...>. Так же будут гореть и F-16, сомнений нет», — говорил президент Владимир Путин. Он отметил, что если поставляемые украинской армии F-16 будут располагаться на авиабазах за границей Украины и использоваться в боевых действиях, то Москве следует задуматься, где и как их поражать.

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Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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