На Украине рассказали, почему им не нужны разные западные самолеты

Спикер ВСУ Юрий Игнат, говоря о возможности поставок французских истребителей, заявил, что Украине будет сложно одновременно обслуживать самолеты разного типа и нужно сосредоточиться на F-16. Москва осуждает помощь Киеву

Истребители F-16 (Фото: Rusty Jarrett / Getty Images )

Украине не нужны западные самолеты разного типа, поскольку их сложно обслуживать, заявил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире канала «Рада». «Целью номер один» он назвал получение американских истребителей F-16.

«Мы не сможем много самолетов разных типов ставить на вооружение, содержать их, обслуживать, обучать пилотов. Это определенно сложный процесс», — отметил он.

Так Игнат ответил на вопрос ведущей о возможности поставок самолетов из Франции. В договоре о гарантиях безопасности, который на прошлой неделе заключили Киев и Париж, этот пункт не упоминается, но 16 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью Liberation, что украинская сторона хотела бы получить французские многоцелевые истребители Mirage 2000.

Спикер ВСУ ранее говорил и о сложностях с содержанием и обслуживанием F-16, отмечая, что и без них на вооружении Украины есть четыре типа самолетов.

Поставить Киеву американские истребители обещали Нидерланды, Дания и Бельгия. В начале января издание Berlinhske сообщило, что поставка принадлежащих Копенгагену F-16 перенесена по крайней мере до второго квартала. В датском Минобороны отметили, что среди условий передачи военных самолетов Киеву — выполнение украинскими пилотами программы обучения и создание на самой Украине необходимой логистики и инфраструктуры для обслуживания самолетов. В Пентагоне заявили, что поставки должны начаться в этом году; в Литве допускают, что первые самолеты Киев получит летом.

Власти Украины призвали «не делать катастрофу» из сообщений о задержке истребителей. Игнат отметил, что при передаче большого числа F-16 сразу они могут стать «хорошей мишенью» для России.

Москва осуждает поставки военной техники Украине. Если поставляемые Киеву F-16 будут располагаться на авиабазах за границей Украины и использоваться в боевых действиях, то Москва должна подумать над тем, как и где их поражать, говорил президент Владимир Путин.