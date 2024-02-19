 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

На Украине рассказали, почему им не нужны разные западные самолеты

Спикер ВСУ Игнат: Украина не сможет обслуживать много самолетов разного типа
Сюжет
Военная операция на Украине
Спикер ВСУ Юрий Игнат, говоря о возможности поставок французских истребителей, заявил, что Украине будет сложно одновременно обслуживать самолеты разного типа и нужно сосредоточиться на F-16. Москва осуждает помощь Киеву
Истребители F-16
Истребители F-16 (Фото: Rusty Jarrett / Getty Images )

Украине не нужны западные самолеты разного типа, поскольку их сложно обслуживать, заявил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире канала «Рада». «Целью номер один» он назвал получение американских истребителей F-16.

«Мы не сможем много самолетов разных типов ставить на вооружение, содержать их, обслуживать, обучать пилотов. Это определенно сложный процесс», — отметил он.

Так Игнат ответил на вопрос ведущей о возможности поставок самолетов из Франции. В договоре о гарантиях безопасности, который на прошлой неделе заключили Киев и Париж, этот пункт не упоминается, но 16 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью Liberation, что украинская сторона хотела бы получить французские многоцелевые истребители Mirage 2000.

Генерал ВСУ заявил, что Украина ждет F-16 с ракетами дальностью до 500 км
Политика
Истребители F-16

Спикер ВСУ ранее говорил и о сложностях с содержанием и обслуживанием F-16, отмечая, что и без них на вооружении Украины есть четыре типа самолетов.

Поставить Киеву американские истребители обещали Нидерланды, Дания и Бельгия. В начале января издание Berlinhske сообщило, что поставка принадлежащих Копенгагену F-16 перенесена по крайней мере до второго квартала. В датском Минобороны отметили, что среди условий передачи военных самолетов Киеву — выполнение украинскими пилотами программы обучения и создание на самой Украине необходимой логистики и инфраструктуры для обслуживания самолетов. В Пентагоне заявили, что поставки должны начаться в этом году; в Литве допускают, что первые самолеты Киев получит летом.

Власти Украины призвали «не делать катастрофу» из сообщений о задержке истребителей. Игнат отметил, что при передаче большого числа F-16 сразу они могут стать «хорошей мишенью» для России.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Москва осуждает поставки военной техники Украине. Если поставляемые Киеву F-16 будут располагаться на авиабазах за границей Украины и использоваться в боевых действиях, то Москва должна подумать над тем, как и где их поражать, говорил президент Владимир Путин.

⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты

Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности

⚡ Что известно о смерти Алексея Навального

Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео

Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото

«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве

«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры

Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности

Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ВСУ F-16 истребители F-16 Украина Франция
Материалы по теме
В Минобороны Литвы назвали срок поставки первых F-16 на Украину
Политика
Пентагон заявил о планах Запада передать первые F-16 Киеву в этом году
Политика
В ВСУ объяснили задержки с поставками F-16
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16 фев, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16 фев, 16:45
Собянин рассказал о планах развития транспортной системы Москвы Недвижимость, 13:00
Кремль признал противоположные взгляды с Арменией на конфликт на Украине Политика, 12:57
Генсек ISA заявил о неизбежности глубоководной добычи полезных ископаемых Политика, 12:54
Минпросвещения поддержало изучение истории семьи на «Разговорах о важном» Общество, 12:53
Поиск в «Яндексе» и Google за год неузнаваемо изменился. Как быть с SEO Pro, 12:49
Борисов рассказал о разработке ракеты-носителя для пусков вне космодромов Технологии и медиа, 12:41
Израильскую медалистку освистали на чемпионате мира по плаванию в Катаре Спорт, 12:39
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Цена токена Worldcoin от создателя ChatGPT обновила исторический максимум Крипто, 12:38
Мэрия сообщила о старте эксперимента по строительству модульного жилья Город, 12:36
Всемирный банк рассказал о «потерянном десятилетии» Казахстана Экономика, 12:35
В Крыму назвали «юридически ничтожной» передачу полуострова Украине Политика, 12:35
Финляндия не увидела необходимости в размещении ядерного оружия Политика, 12:34
Какие частные компании прокуратура требует передать государству Бизнес, 12:34
Парковка в Москве станет бесплатной на два дня Общество, 12:24