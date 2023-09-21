 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В ВВС Украины назвали устаревшими французские истребители Mirage

Спикер ВВС Украины Игнат: Киеву не нужны устаревшие истребители Mirage
Сюжет
Военная операция на Украине
Истребитель Mirage 2000
Истребитель Mirage 2000 (Фото: Cui Xinyu / Xinhua / Global Look Press)

ВСУ не нужны французские истребители Mirage 2000 и другие устаревшие модели военных самолетов. Об этом заявил спикер Военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге для портала Ukrinform.

«Для нас важна любая помощь, но не в виде Mirage 2000. Мы уже про это говорили много раз», — сказал Игнат.

Точно так же военный оценил американский штурмовик A-10, который российская система противовоздушной обороны (ПВО) «просто уничтожит».

О том, что французские власти обсуждают возможную передачу Киеву подержанных истребителей Mirage, ранее писало издание Intelligence Online (IO). Ранее украинские пилоты прошли тренировки по управлению данными самолетами. Источники издания отмечают, что представители украинской армии на минувшей неделе совершили рабочую поездку во Францию, чтобы согласовать детали соглашения.

Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель, разработанный в 1970-х годах. На вооружении с 1984 года. Был основным боевым самолетом ВВС Франции, но с 2006 года проводится его замена. Сборочная линия Mirage 2000 была остановлена в 2007 году. Состоит на вооружении нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.

Игнат не в первый раз говорит о том, что самолеты Mirage 2000 не помогут ВСУ в боевых действиях. Аналогичный скепсис по отношению к французским Mirage 2000 выразил бывший украинский министр обороны Алексей Резников. Он указал, что Mirage 2000 не отличаются от советских Миг-29, которыми Украина уже обладает, а ВСУ стремятся завоевать господство в воздухе.

Читайте на РБК Pro
Ни одной идеи в голове. Как заново научиться креативить
В Детройте бастуют рабочие автозаводов. При чем тут Илон Маск
Конфликтов нет и все гении: девять мифов о топ-командах
«Я впариваю фигню»: какие убеждения мешают менеджерам продавать больше

Россия выступает против поставок военной техники Украине. Москва заявляет, что подобные действия ведут к эскалации конфликта.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Украина Военная операция на Украине ВСУ истребители
Материалы по теме
Минобороны заявило об ударах по центрам подготовки диверсантов ВСУ
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении пункта боепитания ВСУ под Синьковкой
Политика
Во Франции допустили передачу Киеву истребителей Mirage
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 22 сентября
EUR ЦБ: 102,36 (-1,01) Инвестиции, 16:36 Курс доллара на 22 сентября
USD ЦБ: 96,08 (-0,54) Инвестиции, 16:36
Как повысить уровень лояльности клиентов к банковским картам РБК+, 20:36
RUBIG вместо BIG-3: что предлагают отечественные консалтинговые компании Тренды, 20:36
Как кибербезопасность сделать результативной Новая экономика, 20:34
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 20:30
Женский взгляд на инвестирование: преимущества долгосрочного подхода РБК+, 20:26
Гиперавтоматизация: что это такое и как она решает задачи бизнеса Тренды, 20:25
Почему популярность токенизированных активов будет расти Новая экономика, 20:24
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Минобороны зафиксировало пять нарушений прекращения огня в Карабахе Политика, 20:21
Число отравившихся газом в Мордовии выросло до 27 Общество, 20:14
В Ростовской области возникли неполадки в работе МТС Общество, 20:12
Хачанов заявил, что не мог ходить после «Ролан Гаррос» из-за травмы спины Спорт, 20:10
Небоскреб по-домашнему: квартиры на 30 этаже и даже выше РБК и ПИК, 19:52
Президент Чехии призвал не воспринимать всерьез слова Зеленского о зерне Политика, 19:49
Правительство ввело экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля Экономика, 19:48