В ВВС Украины назвали устаревшими французские истребители Mirage

Истребитель Mirage 2000 (Фото: Cui Xinyu / Xinhua / Global Look Press)

ВСУ не нужны французские истребители Mirage 2000 и другие устаревшие модели военных самолетов. Об этом заявил спикер Военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге для портала Ukrinform.

«Для нас важна любая помощь, но не в виде Mirage 2000. Мы уже про это говорили много раз», — сказал Игнат.

Точно так же военный оценил американский штурмовик A-10, который российская система противовоздушной обороны (ПВО) «просто уничтожит».

О том, что французские власти обсуждают возможную передачу Киеву подержанных истребителей Mirage, ранее писало издание Intelligence Online (IO). Ранее украинские пилоты прошли тренировки по управлению данными самолетами. Источники издания отмечают, что представители украинской армии на минувшей неделе совершили рабочую поездку во Францию, чтобы согласовать детали соглашения.

Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель, разработанный в 1970-х годах. На вооружении с 1984 года. Был основным боевым самолетом ВВС Франции, но с 2006 года проводится его замена. Сборочная линия Mirage 2000 была остановлена в 2007 году. Состоит на вооружении нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.

Игнат не в первый раз говорит о том, что самолеты Mirage 2000 не помогут ВСУ в боевых действиях. Аналогичный скепсис по отношению к французским Mirage 2000 выразил бывший украинский министр обороны Алексей Резников. Он указал, что Mirage 2000 не отличаются от советских Миг-29, которыми Украина уже обладает, а ВСУ стремятся завоевать господство в воздухе.

Россия выступает против поставок военной техники Украине. Москва заявляет, что подобные действия ведут к эскалации конфликта.