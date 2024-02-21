Bloomberg узнал о проблемах Франции с пакетом помощи Украине на €3 млрд

Французское правительство ищет способы сэкономить, чтобы предоставить обещанную Украине помощь на сумму €3 млрд: в частности, некоторым министерствам предложат заняться перераспределением средств. Москва осуждает помощь Киеву

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Французское правительство предложит министерствам обороны, иностранных дел и финансов заняться экономией, чтобы оплатить пакет военной помощи Украине на сумму €3 млрд, который Париж обещал предоставить в этом году, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Они рассказали, что финансирование должно быть найдено без внесения официальных изменений в бюджет на этот год. Один из собеседников агентства отметил, что финансирование вооруженных сил до 2027 года на сумму €400 млн не предусматривает возможностей для передачи дополнительной помощи Украине, что усложняет задачу. Представитель Министерства обороны Франции не ответил на запрос Bloomberg о комментариях.

Агентство отмечает, что возможности правительства ограничены после того, как оно понизило свой прогноз ВВП на 2024 год и заявило, что ему необходимо сэкономить €10 млрд, чтобы выполнить обязательства по сокращению дефицита бюджета. Кроме того, французские власти обещали меры по оказанию помощи протестующим фермерам.

16 февраля Франция вслед за Великобританией и Германией подписала с Украиной соглашение о гарантиях безопасности, в рамках которого обещала предоставить в этом году помощь на €3 млрд. В документе говорилось, что за 2022 и 2023 годы страна в общей сложности предоставила поддержку в размере €3,8 млрд.

В июле 2023 года, после принятия странами G7 декларации о том, что они заключат двусторонние соглашения с Украиной о гарантиях безопасности, президент России Владимир Путин заявил, что Киев имеет право на получение гарантий безопасности, но только если будет обеспечиваться и безопасность России.

Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.