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Военная операция на Украине ,  
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Посол Украины призвал не верить слухам о передаче ВСУ самолетов Mirage

Посол Украины призвал не верить слухам о передаче ВСУ истребителей Mirage
Сюжет
Военная операция на Украине
Истребитель Mirage 2000D
Истребитель Mirage 2000D (Фото: Ssgt. Corey Hook / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Украинский посол во Франции Вадим Омельченко призвал не верить слухам о передаче ВСУ французских истребителей Mirage 2000D. Об этом он заявил в разговоре с журналом Le Point.

«Обсуждения все еще продолжаются, и все варианты рассматриваются. Пожалуйста, не верьте слухам, потому что если что-то и делается, то в тишине», — сказал дипломат.

Он рассказал, что на данный момент речь идет только об обучении пилотов истребителей. Украинские власти сделали выбор в пользу самолетов F-16.

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Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-х годах. Он может нести несколько типов бомб и ракет, в том числе крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP, которые западные страны уже передали Украине.

На вооружении Франции стоят 225 штук Mirage 2000. Эти самолеты также имеют Греция, Египет, Индия, Катар, ОАЭ и Перу.

Глава Военно-Воздушных сил Украины Николай Олещук в середине января написал в своем телеграм-канале, что получение от западных стран истребителей F-16 и обучение украинских пилотов управлению этими самолетами остаются в приоритете. «Впрочем, наши специалисты изучают и другие возможности по увеличению боевого потенциала авиации в целом», — заявил он. Олещук не исключил, что «боевые возможности бомбардировщиков Су-24М усилит Mirage-2000D, а штурмовиков Су-25 — A-10 Thunderbolt II».

Позже спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что Украине не нужны западные самолеты разного типа, поскольку их сложно обслуживать. Так он ответил на вопрос о возможной поставке самолетов из Франции.

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Россия осуждает военную помощь Украине и заявляет, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода. Минобороны России спрогнозировало уничтожение всех обещанных ВСУ западных истребителей за несколько недель.

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посол Украины Франция истребители Александр Омельченко
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