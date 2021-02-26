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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Ереване сочли фейком данные об отказе президента уволить главу Генштаба

Президент Армении еще не объявил своего решения относительно увольнения главы Генштаба, сказала его помощница. Ранее СМИ сообщили, что Саркисян вернул ходатайство Пашиняна в правительство
Сотрудники полиции у здания Национального собрания Армении в Еревaне
Сотрудники полиции у здания Национального собрания Армении в Еревaне (Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости)

Президент Армении Армен Саркисян не возвращал в правительство с возражениями ходатайство премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Главного штаба (Генштаба) Вооруженных сил страны Оника Гаспаряна. Об этом сообщила помощница президента Асмик Петросян, передает Aysor.am. Сведения об обратном не соответствуют действительности, добавила Петросян, сообщил «Интерфакс».

Она напомнила, что, согласно Конституции Армении, у президента есть три дня на то, чтобы подписать указ, подтвердить или отменить увольнение. О своем решении Саркисян сообщит до воскресенья, 28 февраля, добавила Петросян.

РБК направил запросы в пресс-службу администрации президента и пресс-службу правительства Армении.

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О том, что Саркисян вернул в правительство ходатайство Пашиняна об увольнении начальника Генштаба, ранее сообщил портал Hraparak. Если Пашинян не согласится с решением президента, тот может направить ходатайство в Конституционный суд, где будет рассмотрен вопрос о конституционности решения. В течение этого времени Гаспарян продолжит оставаться начальником Генштаба.

Новый виток политического кризиса разворачивается в Армении после заявления Пашиняна о применении российских ракетных комплексов «Искандер» в ходе конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Премьер-министр заявил, что осенью прошлого года имевшиеся у республики ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В свою очередь заместитель главы Генштаба Тиран Хачатрян не согласился с Пашиняном, назвав его заявление несерьезным, после чего был уволен по предложению главы правительства. В Минобороны России использование Арменией «Искандеров» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе опровергли.

Увольнение Хачатряна вызвало волну возмущения среди военных, в Генштабе потребовали отставки правительства и Пашиняна. После того как Генштаб выпустил соответствующее заявление, Пашинян уволил и непосредственного его руководителя Оника Гаспаряна, назвав требование военных о своей отставке попыткой военного переворота.

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Фото:Stepan Poghosyan / PHOTOLURE via AP

В то же время военных поддержал бывший президент Армении Роберт Кочарян. «В этот судьбоносный момент призываю вас быть хозяевами своего государства, встать рядом с нашей армией. Проигравшие в войне и сдавшие земли власти должны уйти», — заявил он.

В Ереване продолжаются акции протеста оппозиции, требующей отставки Пашиняна. Утром 25 февраля оппоненты премьера вышли в центр Еревана и перекрыли ряд улиц. Один из лидеров оппозиции Вазген Манукян обвинил Пашиняна в попытке спровоцировать гражданскую войну. Некоторые оппозиционеры заявили, что будут ночевать на площади Свободы в Ереване до отставки премьера. Вечером к месту проведения акции привезли дрова, активисты установили палатки.

Автор
Виктория Полякова
При участии
Майя Бобенко
Армения Генштаб Никол Пашинян
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