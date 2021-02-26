В Ереване сочли фейком данные об отказе президента уволить главу Генштаба

Президент Армении еще не объявил своего решения относительно увольнения главы Генштаба, сказала его помощница. Ранее СМИ сообщили, что Саркисян вернул ходатайство Пашиняна в правительство

Сотрудники полиции у здания Национального собрания Армении в Еревaне (Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости)

Президент Армении Армен Саркисян не возвращал в правительство с возражениями ходатайство премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Главного штаба (Генштаба) Вооруженных сил страны Оника Гаспаряна. Об этом сообщила помощница президента Асмик Петросян, передает Aysor.am. Сведения об обратном не соответствуют действительности, добавила Петросян, сообщил «Интерфакс».

Она напомнила, что, согласно Конституции Армении, у президента есть три дня на то, чтобы подписать указ, подтвердить или отменить увольнение. О своем решении Саркисян сообщит до воскресенья, 28 февраля, добавила Петросян.

РБК направил запросы в пресс-службу администрации президента и пресс-службу правительства Армении.

О том, что Саркисян вернул в правительство ходатайство Пашиняна об увольнении начальника Генштаба, ранее сообщил портал Hraparak. Если Пашинян не согласится с решением президента, тот может направить ходатайство в Конституционный суд, где будет рассмотрен вопрос о конституционности решения. В течение этого времени Гаспарян продолжит оставаться начальником Генштаба.