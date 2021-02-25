Экс-президент Армении Кочарян призвал сплотиться вокруг армии

Роберт Кочарян (Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости)

Бывший президент Армении Роберт Кочарян призвал граждан сплотиться вокруг армии и стать хозяевами своей страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В этот судьбоносный момент призываю вас быть хозяевами своего государства, встать рядом с нашей армией. Проигравшие в войне и сдавшие земли власти должны уйти», — написал он.

Он отметил, что это необходимо для «национального возрождения» Армении.

Как передала пресс-службе президента Армении Армена Саркисяна, глава государства принимает меры по снижению напряженности и ищет пути мирного урегулирования ситуации. «Я призываю всех — государственные и правоохранительные органы, политические силы, всех граждан — проявлять сдержанность и здравый смысл и действовать строго в рамках Конституции», — заявил он.