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Экс-президент Армении Кочарян призвал сплотиться вокруг армии

Роберт Кочарян
Роберт Кочарян (Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости)

Бывший президент Армении Роберт Кочарян призвал граждан сплотиться вокруг армии и стать хозяевами своей страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В этот судьбоносный момент призываю вас быть хозяевами своего государства, встать рядом с нашей армией. Проигравшие в войне и сдавшие земли власти должны уйти», — написал он.

Он отметил, что это необходимо для «национального возрождения» Армении.

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Фото:Stepan Poghosyan / PHOTOLURE via AP

Как передала пресс-службе президента Армении Армена Саркисяна, глава государства принимает меры по снижению напряженности и ищет пути мирного урегулирования ситуации. «Я призываю всех — государственные и правоохранительные органы, политические силы, всех граждан — проявлять сдержанность и здравый смысл и действовать строго в рамках Конституции», — заявил он.

24 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил заместителя главы Генштаба Тирана Хачатряна. По сообщениям СМИ, до этого военный называл «несерьезными» выводы премьера о неэффективности российских ракетных комплексов «Искандер». Пашинян ранее говорил, что стреляные ракеты имеющихся у Армении российских комплексов во время боевых действий в Нагорном Карабахе «не взорвались или взорвались лишь на 10%».

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Утром 25 января Генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна из-за неспособности премьер-министра «принимать адекватные решения в кризисной ситуации». Пашинян в ответ назвал действия военных попыткой военного переворота и отправил главу Генштаба Оника Гаспаряна в отставку.

Служба национальной безопасности страны призвала граждан не прибегать к провокациям. В ведомстве пообещали, что любое противоправное действие «получит адекватную реакцию со стороны правоохранительных органов».

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