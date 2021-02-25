Конфликт Армении и Азербайджана , 25 фев, 20:30
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Протесты против премьера и правительства в Армении. Фоторепортаж
Представители армянской оппозиции установили возле здания парламента в Ереване палатки. Они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Ранее его ухода потребовал Генштаб Армении. Это произошло на фоне заявления премьера о неэффективности применения ракетных комплексов «Искандер» во время осеннего конфликта с Азербайджаном. Оппозиция со времени поражения в карабахском конфликте несколько раз требовала, чтобы глава правительства подал в отставку. Сам Пашинян назвал происходящее попыткой переворота. Что происходит в центре Еревана — в фоторепортаже РБК