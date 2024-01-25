На месте крушения Ил-76 под Белгородом нашли обломки ракеты

На месте крушения Ил-76 нашли фрагменты, предположительно, зенитной ракеты, сообщает ТАСС. Минобороны заявляло о двух ракетах, запущенных из Харьковской области. Картаполов говорил о ракетах Patriot или Iris-T

Фото: Павел Колядин / ТАСС

На месте крушения военного самолета Ил-76 под Белгородом обнаружены фрагменты, предположительно, зенитной управляемой ракеты, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В настоящее время ведется поиск любых фрагментов самолета, металлических конструкций на большой территории. На земле найдены элементы, подтверждающие внешнее воздействие на самолет. Они будут направлены на экспертизу», — сказал собеседник.

Борт упал утром 24 января, он следовал из Подмосковья в Белгород. Российская сторона сообщила, что на борту были 65 украинских военных, которые направлялись для обмена пленными, запланированного на тот же день в формате «192 на 192». В самолете также летели трое сопровождающих и шесть членов экипажа, никто не выжил.

По данным Минобороны, самолет сбили ВСУ, две зенитные ракеты были запущены из Харьковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на международном расследовании произошедшего. В Кремле согласились, но при условии, если следователи сразу начнут расследовать произошедшее как «преступление киевского режима». Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что, несмотря на случившееся, диалог по военнопленным продолжится.

Он также утверждал, что Ил-76 сбили «тремя ракетами Patriot или IRIS-T». France Info со ссылкой на источник в военных кругах Франции писала, что борт был сбит украинской ракетой, выпущенной из комплекса ПВО Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал настаивать на международном расследовании произошедшего. В Кремле согласились лишь при условии, что следователи сразу начнут расследовать произошедшее как «преступление киевского режима». МИД России назвал инцидент с Ил-76 террористическим актом и пообещал «неотвратимое наказание» в соответствии с законом для всех причастных лиц.

Военная разведка Украины (ГУР) настаивает, что Киев не был предупрежден о маршрутах и формах доставки пленных, а также не уведомлен о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства близ Белгорода в определенный период времени, «как неоднократно делалось в прошлом». Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело по ст. 438 о «нарушении законов и обычаев войны».