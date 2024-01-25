 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

На месте крушения Ил-76 под Белгородом нашли обломки ракеты

ТАСС: на месте крушения Ил-76 в Белгородской области нашли обломки ракеты
Сюжет
Военная операция на Украине
На месте крушения Ил-76 нашли фрагменты, предположительно, зенитной ракеты, сообщает ТАСС. Минобороны заявляло о двух ракетах, запущенных из Харьковской области. Картаполов говорил о ракетах Patriot или Iris-T
Фото: Павел Колядин / ТАСС
Фото: Павел Колядин / ТАСС

На месте крушения военного самолета Ил-76 под Белгородом обнаружены фрагменты, предположительно, зенитной управляемой ракеты, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В настоящее время ведется поиск любых фрагментов самолета, металлических конструкций на большой территории. На земле найдены элементы, подтверждающие внешнее воздействие на самолет. Они будут направлены на экспертизу», — сказал собеседник.

Как выглядит место крушения самолета Ил-76 с военнопленными. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Борт упал утром 24 января, он следовал из Подмосковья в Белгород. Российская сторона сообщила, что на борту были 65 украинских военных, которые направлялись для обмена пленными, запланированного на тот же день в формате «192 на 192». В самолете также летели трое сопровождающих и шесть членов экипажа, никто не выжил.

По данным Минобороны, самолет сбили ВСУ, две зенитные ракеты были запущены из Харьковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на международном расследовании произошедшего. В Кремле согласились, но при условии, если следователи сразу начнут расследовать произошедшее как «преступление киевского режима». Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что, несмотря на случившееся, диалог по военнопленным продолжится.

Он также утверждал, что Ил-76 сбили «тремя ракетами Patriot или IRIS-T». France Info со ссылкой на источник в военных кругах Франции писала, что борт был сбит украинской ракетой, выпущенной из комплекса ПВО Patriot.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал настаивать на международном расследовании произошедшего. В Кремле согласились лишь при условии, что следователи сразу начнут расследовать произошедшее как «преступление киевского режима». МИД России назвал инцидент с Ил-76 террористическим актом и пообещал «неотвратимое наказание» в соответствии с законом для всех причастных лиц.

Военная разведка Украины (ГУР) настаивает, что Киев не был предупрежден о маршрутах и формах доставки пленных, а также не уведомлен о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства близ Белгорода в определенный период времени, «как неоднократно делалось в прошлом». Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело по ст. 438 о «нарушении законов и обычаев войны».

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Полина Мартынова Полина Мартынова
Ил-76 фрагменты ракета Белгородская область
Материалы по теме
France Info узнал, что Ил-76 сбили из зенитного комплекса Patriot
Политика
СБУ завела дело о крушении Ил-76 под Белгородом
Политика
Симоньян сообщила, что список пленных с Ил-76 согласовали три дня назад
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 96,17 (+0,34) Инвестиции, 24 янв, 16:50 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 88,28 (+0,36) Инвестиции, 24 янв, 16:50
Мэрия анонсировала строительство гериатрического центра на западе Москвы Город, 15:49
Госдума приняла закон о сохранении льгот при замещении еврооблигаций Инвестиции, 15:46
Китаянка не пустила украинку в финал Australian Open Спорт, 15:41
Экономия — дело третье: как бренду попасть в число любимцев у зумеров Pro, 15:39
Сторонников Стрелкова задержали у здания Мосгорсуда Политика, 15:38
Госдума приняла закон о предоставлении съемного жилья вместо аварийного Недвижимость, 15:36
Адвокат заявила, что Блиновская подаст на банкротство Общество, 15:32
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
У метро и МЦК: новые дома с лучшей транспортной доступностью РБК и ПИК, 15:31
Депутаты раскритиковали идею Минэнерго о повышении тарифов для майнеров Крипто, 15:21
Суд приговорил экс-губернатора Пензенской области к 12 годам колонии Общество, 15:15
Корпус РУДН закрыли для непривитых от кори студентов и преподавателей Общество, 15:10
Трепова получила 27 лет колонии по делу о гибели военкора Татарского Общество, 15:05
Японский модуль SLIM перевернулся вверх ногами при посадке на Луну Технологии и медиа, 15:01
Стрелков отреагировал на приговор суда фразой «Служу Отечеству» Политика, 14:54