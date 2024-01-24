Минобороны раскрыло детали атаки на Ил-76 с военнопленными

Минобороны заявило о двух ракетах из Харьковской области в момент атаки на Ил-76

Атака на российский Ил-76, перевозивший военнопленных, была осуществлена с территории Харьковской области, радары зафиксировали пуск двух ракет, сообщили в Минобороны. Там подчеркнули, что в Киеве знали о маршруте самолета

Обстановка у места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области (Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости)

Поражение Ил-76, перевозившего украинских военнопленных, было осуществлено ВСУ из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса, заявили в Минобороны России.

Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет, добавили в министерстве. Атаку на самолет в ведомстве назвали очередным «терактом киевского режима».

«Украинское руководство прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена. По достигнутой ранее договоренности данное мероприятие должно было состояться во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе. И тем не менее нацистский киевский режим пошел на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных», — подчеркнули в Минобороны.

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О том, что Ил-76 был сбит «тремя ракетами Patriot или IRIS-T», ранее сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. По его словам, в самолете находилась часть пленных ВСУ, которые должны были принять участие в обмене по формуле «192 на 192». По данным Минобороны, на борту находились 74 человека, из них 65 пленных бойцов ВСУ. Все находившиеся на борту погибли.

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что, нарушив договоренности, Киев поставил под вопрос возможность любых договоренностей.