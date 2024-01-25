СБУ завела дело о крушении Ил-76 под Белгородом

Накануне утром под Белгородом упал российский транспортный самолет. Москва сообщила, что на нем были 65 украинских пленных, которых везли для обмена, борт сбили ВСУ

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Служба безопасности Украины (СБУ) после крушения Ил-7 с украинскими военнопленными завела уголовное дело по статье 438 о «нарушении законов и обычаев войны», сообщила «Громадське» пресс-служба ведомства.

Статья грозит лишением свободы на срок от восьми до 12 лет.

«В настоящее время СБУ проводит комплекс мер для выяснения всех обстоятельств падения самолета», — пояснили в спецслужбе.





Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение накануне утром, 24 января. Он следовал из Московской области в Белгород. Российская сторона сообщила, что на борту были 65 украинских военных для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все находившиеся в самолете погибли.

Летчики Ил-76 служили в военном полку в Оренбургской области. Власти региона опубликовали список погибших: командир Беззубкин, помощник командира Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский.

Минобороны России обвинило в крушении ВСУ. По данным ведомства, две ракеты были запущены из Харьковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал настаивать на международном расследовании произошедшего. В Кремле согласились лишь при условии, что следователи сразу начнут расследовать произошедшее как «преступление киевского режима». Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что, несмотря на случившееся, диалог по военнопленным продолжится.

Украинский омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец, занимающийся обменом пленных, заявил, что пока нельзя утверждать, что на борту были украинские военнопленные. Лубинец утверждает, что российская сторона не предупредила о перевозке пленных. «Это был военный самолет, и понятно, как должны действовать ВСУ», — добавил он.

Военная разведка Украины (ГУР) также настаивает, что Киев не был предупрежден о маршрутах и формах доставки пленных, а также не уведомлен о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства близ Белгорода в определенный период времени, «как неоднократно делалось в прошлом».