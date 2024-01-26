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Военная операция на Украине ,  
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Эксперты приступили к расшифровке «черных ящиков» с упавшего Ил-76

Началась расшифровка «черных ящиков» с упавшего под Белгородом Ил-76
Сюжет
Военная операция на Украине
В лабораторию доставили бортовой самописец с рухнувшего под Белгородом транспортного самолета. Важны последние минуты полета: по реакции пилотов специалисты попытаются определить, подвергался ли борт «внешнему воздействию»
Обстановка у места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области,&nbsp;24 января&nbsp;2024 г.
Обстановка у места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, 24 января 2024 г. (Фото: Павел Колядин / ТАСС)

«Черные ящики» с российского военно-транспортного самолета Ил-76, упавшего в Белгородской области, доставлены в лабораторию специализированного научно-исследовательского института. Об этом пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на оперативные службы.

Речь идет о бортовом речевом самописце и приборе регистрации параметров полета. Собеседники обоих госагентств назвали техническое состояние устройств хорошим. При этом источник РИА оценил необходимое для расшифровки время в 20–30 минут, но признал существование исключений.

«Важны три последние минуты полета. Первое, что надо расшифровать — речевой самописец», — подчеркнул собеседник. Он пояснил, что по реакции летчиков можно будет судить, подверглось ли воздушное судно внешнему воздействию и в какой момент.

На месте крушения Ил-76 под Белгородом нашли обломки ракеты
Политика
Фото:Павел Колядин / ТАСС

Ил-76 упал два дня назад, утром 24 января. Он следовал из Московской области в Белгород. Российская сторона сообщала, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых в тот же день должны были обменять на россиян в формате «192 на 192», а также трое сопровождающих и шесть членов экипажа. Никто не выжил.

Минобороны России обвинило в произошедшем украинские войска. По данным Москвы, из Харьковской области были запущены две зенитные ракеты. О применении «трех ракет Patriot или IRIS-T» говорил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. France Info со ссылкой на источник в военных кругах Франции писала, что борт был сбит украинской ракетой, выпущенной из комплекса ПВО Patriot.

Военная разведка Украины (ГУР) сообщала, что Киев не был предупрежден о маршрутах и формах доставки пленных, а также не уведомлен о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства близ Белгорода в определенный период времени, «как неоднократно делалось в прошлом». Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

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Киев будет настаивать на международном расследовании произошедшего, пообещал президент Украины Владимир Зеленский. В ответ Кремль пообещал согласиться, но при условии, что следователи изначально определят катастрофу как «преступление киевского режима».

В ООН призвали «во избежание дальнейшей эскалации» все стороны «воздержаться от действий, риторики и обвинений, которые могут еще сильнее обострить» конфликт. В офисе генсека организации отметили, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) не может расследовать катастрофу, так как самолет был военным.

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