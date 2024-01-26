Эксперты приступили к расшифровке «черных ящиков» с упавшего Ил-76
«Черные ящики» с российского военно-транспортного самолета Ил-76, упавшего в Белгородской области, доставлены в лабораторию специализированного научно-исследовательского института. Об этом пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на оперативные службы.
Речь идет о бортовом речевом самописце и приборе регистрации параметров полета. Собеседники обоих госагентств назвали техническое состояние устройств хорошим. При этом источник РИА оценил необходимое для расшифровки время в 20–30 минут, но признал существование исключений.
«Важны три последние минуты полета. Первое, что надо расшифровать — речевой самописец», — подчеркнул собеседник. Он пояснил, что по реакции летчиков можно будет судить, подверглось ли воздушное судно внешнему воздействию и в какой момент.
Ил-76 упал два дня назад, утром 24 января. Он следовал из Московской области в Белгород. Российская сторона сообщала, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых в тот же день должны были обменять на россиян в формате «192 на 192», а также трое сопровождающих и шесть членов экипажа. Никто не выжил.
Минобороны России обвинило в произошедшем украинские войска. По данным Москвы, из Харьковской области были запущены две зенитные ракеты. О применении «трех ракет Patriot или IRIS-T» говорил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. France Info со ссылкой на источник в военных кругах Франции писала, что борт был сбит украинской ракетой, выпущенной из комплекса ПВО Patriot.
Военная разведка Украины (ГУР) сообщала, что Киев не был предупрежден о маршрутах и формах доставки пленных, а также не уведомлен о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства близ Белгорода в определенный период времени, «как неоднократно делалось в прошлом». Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).
Киев будет настаивать на международном расследовании произошедшего, пообещал президент Украины Владимир Зеленский. В ответ Кремль пообещал согласиться, но при условии, что следователи изначально определят катастрофу как «преступление киевского режима».
В ООН призвали «во избежание дальнейшей эскалации» все стороны «воздержаться от действий, риторики и обвинений, которые могут еще сильнее обострить» конфликт. В офисе генсека организации отметили, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) не может расследовать катастрофу, так как самолет был военным.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы