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Кремль увидел риск продолжения «страшного периода» из-за ошибок Запада

Дмитрий Песков: абсурдно считать, что «продолжение войны» обеспечит безопасность Европы
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Кремль видит «огромное количество» рассуждений экспертов и аналитиков о том, что «продолжая войну, можно обеспечить безопасность континента». Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«К нашему сожалению, мы видим очень много убежденности ряда политиков, ряда экспертов, военных, которые считают, что именно продолжая войну, можно обеспечить безопасность континента. Это абсурдное убеждение, это тупиковый путь развития мысли — и военной, и политической», — сказал Песков.

Он напомнил, что Кремль говорил об этом и больше года назад, когда президент России Владимир Путин призывал всех сесть за стол переговоров, вспомнить «о нескольких десятилетиях постепенного наступления НАТО в сторону России» и «обсуждать наши озабоченности». Президент России также предупреждал, что это не может остаться без последствий, указал Песков.

«Сейчас такие заблуждения чреваты дальнейшим продолжением страшного периода, через который мы проходим», — сказал Песков.

Материал дополняется

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