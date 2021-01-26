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Политика ,  
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СМИ узнали о согласии России и США продлить договор о ядерном оружии

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP
Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

Россия и США в ближайшее время обменяются нотами о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Информацию подтвердили дипломатические источники ТАСС.

Это соглашение, которое стороны подписали в 2010 году, истекает 5 февраля. Оно предусматривает сокращение числа ядерных боевых зарядов обеими странами до 1550, а межконтинентальных баллистических ракет и ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что эксперты начали работу по продлению соглашения. РБК направил ей запрос в связи с новой информацией о договоре.

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Материал дополняется

Автор
Наталия Анисимова
При участии
Александр Атасунцев
СНВ ядерное оружие договор
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