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СМИ узнали о планах Байдена продлить договор СНВ-3 на пять лет

Источники The Washington Post утверждают, что продление СНВ-3 отвечает интересам национальной безопасности США
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Президент США Джо Байден планирует добиваться продления действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет. Об этом сообщает The Washington Post ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

«В работе с Россией мы также будем стремиться привлечь ее к ответственности за безрассудные и агрессивные поступки, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы», — сказал собеседник газеты.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что у Вашингтона и Москвы есть все шансы договориться о продлении СНВ-3. Он считает, что для этого администрация Байдена должна действовать более здраво, чем предыдущая команда экс-президента Дональда Трампа.

До заявления Антонова российский МИД предложил новой администрации США продлить СНВ-3 на пять лет. В министерстве отмечали, что продолжают выступать за продление договора на прежних условиях. Помимо этого, в обращении внешнеполитического ведомства заявили, что администрация Трампа «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов» и хотела «добиться односторонних преимуществ США в военно-стратегической сфере через продавливание ущемляющих интересы России однобоких условий».

СНВ-3 был подписан Москвой и Вашингтоном в 2011 году. Он подразумевает сокращение числа ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550, а количества межконтинентальных баллистических ракет, ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков — до 700. Действие договора заканчивается 5 февраля 2021 года.

Первоначально при подписании нового договора США хотели включить в него Китай. Однако в Пекине заявили, что это возможно только в случае сокращения количества американских ядерных зарядов до их уровня. В России подобные планы называли нереалистичными и несколько раз выступали за продление СНВ на прежних условиях хотя бы на год. Осенью 2020 года переговоры по сокращению ядерных вооружений между странами продолжились, но документ так и не был подписан.

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