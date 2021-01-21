СМИ узнали о планах Байдена продлить договор СНВ-3 на пять лет

Источники The Washington Post утверждают, что продление СНВ-3 отвечает интересам национальной безопасности США

Джо Байден (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Президент США Джо Байден планирует добиваться продления действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет. Об этом сообщает The Washington Post ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

«В работе с Россией мы также будем стремиться привлечь ее к ответственности за безрассудные и агрессивные поступки, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы», — сказал собеседник газеты.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что у Вашингтона и Москвы есть все шансы договориться о продлении СНВ-3. Он считает, что для этого администрация Байдена должна действовать более здраво, чем предыдущая команда экс-президента Дональда Трампа.

До заявления Антонова российский МИД предложил новой администрации США продлить СНВ-3 на пять лет. В министерстве отмечали, что продолжают выступать за продление договора на прежних условиях. Помимо этого, в обращении внешнеполитического ведомства заявили, что администрация Трампа «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов» и хотела «добиться односторонних преимуществ США в военно-стратегической сфере через продавливание ущемляющих интересы России однобоких условий».