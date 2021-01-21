WP сообщила о нежелании Байдена «перезагрузить» отношения с Москвой

Вместо этого администрация нового президента хочет привлечь Россию к ответственности за «безрассудные и агрессивные действия». Как пишет WP, Байден накажет Москву за вмешательство в выборы, отравление Навального и кибератаку

Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Джо Байден не собирается кардинально менять политику страны в отношении России. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных источников.

По словам источников издания, Байден исключает «перезагрузку» двусторонних отношений с Москвой, как это делали многие новые президенты США после окончания холодной войны.

Вместе с тем администрация 46-го президента будет стремиться продлить Договор о сокращении наступательных ядерных вооружений (СНВ-3) еще на пять лет, говорят источники WP. Однако, по их словам, это не означает улучшения отношений с Москвой. Напротив, как пишет издание, Байден намерен привлечь Россию к ответственности «за безрассудные и агрессивные действия, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы».

В частности, после продления СНВ-3 Байден собирается детально изучить материалы разведки о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2020 года, отравлении оппозиционера Алексея Навального, связях Москвы с талибами и убийствах американских солдат в Афганистане. Москва ранее неоднократно отрицала причастность ко всему вышеперечисленному.