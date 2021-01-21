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Первые 100 дней Байдена ,  
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WP сообщила о нежелании Байдена «перезагрузить» отношения с Москвой

Вместо этого администрация нового президента хочет привлечь Россию к ответственности за «безрассудные и агрессивные действия». Как пишет WP, Байден накажет Москву за вмешательство в выборы, отравление Навального и кибератаку
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Джо Байден не собирается кардинально менять политику страны в отношении России. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных источников.

По словам источников издания, Байден исключает «перезагрузку» двусторонних отношений с Москвой, как это делали многие новые президенты США после окончания холодной войны.

Вместе с тем администрация 46-го президента будет стремиться продлить Договор о сокращении наступательных ядерных вооружений (СНВ-3) еще на пять лет, говорят источники WP. Однако, по их словам, это не означает улучшения отношений с Москвой. Напротив, как пишет издание, Байден намерен привлечь Россию к ответственности «за безрассудные и агрессивные действия, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы».

СМИ узнали о планах Байдена продлить договор СНВ-3 на пять лет
Политика
Джо Байден

В частности, после продления СНВ-3 Байден собирается детально изучить материалы разведки о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2020 года, отравлении оппозиционера Алексея Навального, связях Москвы с талибами и убийствах американских солдат в Афганистане. Москва ранее неоднократно отрицала причастность ко всему вышеперечисленному.

Кроме того, президент попросит у директора национальной разведки Аврил Хейнс дать оценку масштабной кибератаке на федеральные ведомства, в которой многие американские политики и аналитики обвиняют Россию.

«Мы будем использовать эту оценку для обоснования нашего ответа на российскую агрессию в ближайшие недели», — заявил собеседник WP.

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Посол в США связал шансы на встречу Путина и Байдена с уходом пандемии
Политика
Анатолий Антонов

Посол России в США Анатолий Антонов говорил, что ожидания Москвы от действий администрации нового американского президента «далеки от радужных». Дипломат считает, что Вашингтон продолжит политику «системного сдерживания» в отношении Москвы. При этом Антонов выразил надежду на «новую главу» в отношениях двух стран.

До этого посол сообщал, что пока что Россия не увидела позитива в высказываниях кандидатов на ключевые посты в администрации Байдена. Однако, по мнению Антонова, нужно дать Вашингтону время на выработку стратегии взаимоотношений с Москвой.

Накануне инаугурации Байдена 20 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не рассчитывает на какие-то изменения с приходом нового президента и добрые отношения с США.

Автор
Михаил Котляр
США Россия Джо Байден
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