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Байден заявил о не мешающих обсуждать СНВ-3 разногласиях с Россией

Президент США подчеркнул, что Вашингтон может одновременно обсуждать с Россией продление договора о ядерном оружии и поднимать проблемные вопросы, такие как арест Навального или хакерская атака на ведомства США
Фото: Evan Vucci / AP
Фото: Evan Vucci / AP

Президент США Джо Байден допустил, что Вашингтон и Россия могут обсуждать продление договора о ядерном вооружении (СНВ-3) и в то же время поднимать проблемные вопросы. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Reuters.

«Мы можем одновременно и действовать в интересах нашей страны, как в случае с СНВ-3, и демонстрировать России, что мы очень обеспокоены ее поведением, будь то [арест] Навального, будь то Solar Winds или сообщения о вознаграждениях за головы американцев в Афганистане», — заявил президент. Таким образом он ответил на вопрос, может ли ситуация с Алексеем Навальным помешать продлению СНВ-3, который истекает 5 февраля.

На прошлой неделе в Белом доме заявили о намерении США продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на максимально возможный пятилетний срок. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что продолжение действия договора отвечает интересам Вашингтона и уточнила, что это — единственное соглашение, которое сдерживает российское ядерное оружие.

Через несколько дней официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о начале подготовки к продлению договора СНВ-3.

МИД пригрозил посольству США «серьезным разговором» из-за митингов
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Фото:Владислав Шатило / РБК

В своем выступлении Байден перечислил ряд разногласий между Россией и США. Так, он упомянул арест оппозиционера Алексея Навального. Его задержали после возвращения в Россию из Германии и позже арестовали на 30 суток. В Вашингтоне критиковали Россию за это, а также за задержания участников акций протестов, которые начались после ареста Навального.

В Москве в свою очередь призывали США не вмешиваться в дела других государств и сосредоточиться на своих проблемах.

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Упоминание президентом США Solar Winds является отсылкой к масштабной хакерской атаке, которая была обнаружена в декабре. Взломы были осуществлены через программное обеспечение фирмы SolarWinds. От рук хакеров пострадали сети Госдепа, Минторга, Минфина и других учреждений и ведомств. Bloomberg сообщал о 200 целях хакеров.

Песков отверг обвинения в причастности России к хакерским атакам в США
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<p>Дмитрий Песков</p>

В США связывали атаку с российскими хакерами. Россия отвергла обвинения в причастности ко взлому. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия ни при чем и призвал не обвинять русских «голословно сразу во всем».

Слова Байдена о вознаграждениях за головы американцев в Афганистане касались сообщений СМИ о том, что подразделения российской разведки якобы предлагали боевикам, связанным с запрещенным в России движением «Талибан» награду за убийство военных коалиции.

Экс-президент Дональд Трамп называл статью о сговоре с талибами заказной. В Кремле заявили, что изложенная в ней информация — ложь и выразили сожаление из-за публикации «утки».

Автор
Мария Лисицына
Джо Байден ядерное оружие
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