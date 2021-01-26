Байден заявил о не мешающих обсуждать СНВ-3 разногласиях с Россией

Президент США подчеркнул, что Вашингтон может одновременно обсуждать с Россией продление договора о ядерном оружии и поднимать проблемные вопросы, такие как арест Навального или хакерская атака на ведомства США

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Президент США Джо Байден допустил, что Вашингтон и Россия могут обсуждать продление договора о ядерном вооружении (СНВ-3) и в то же время поднимать проблемные вопросы. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Reuters.

«Мы можем одновременно и действовать в интересах нашей страны, как в случае с СНВ-3, и демонстрировать России, что мы очень обеспокоены ее поведением, будь то [арест] Навального, будь то Solar Winds или сообщения о вознаграждениях за головы американцев в Афганистане», — заявил президент. Таким образом он ответил на вопрос, может ли ситуация с Алексеем Навальным помешать продлению СНВ-3, который истекает 5 февраля.

На прошлой неделе в Белом доме заявили о намерении США продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на максимально возможный пятилетний срок. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что продолжение действия договора отвечает интересам Вашингтона и уточнила, что это — единственное соглашение, которое сдерживает российское ядерное оружие.

Через несколько дней официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о начале подготовки к продлению договора СНВ-3.