Захарова заявила о начале работы по продлению СНВ-3

Мария Захарова (Фото: МИД РФ / ТАСС)

Специалисты начали подготовку к продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Это соглашение между США и Россией истекает 5 февраля. О ходе работ сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

«Эксперты активно работают на этом направлении. Это практическая работа, и она стартовала», — сказала она.

СНВ-3 был подписан в 2015 году. Договор предусматривает сокращение числа ядерных боевых зарядов обеими странами до 1550, а межконтинентальных баллистических ракет и ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700.

Во время президентства Дональда Трампа американская сторона требовала включить в договор Китай. Пекин соглашался только при условии, если США уменьшат число своих боеголовок до уровня КНР. В России идею назвали нереалистичной, министр иностранных дел Сергей Лавров пояснил, что ядерный арсенал Китая несопоставим с запасами России и США.