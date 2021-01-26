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В Москве по уголовному делу задержали двоих участников протестов

Следственный комитет сообщил, что задержанных подозревают в насилии в отношении сотрудников полиции. По версии СК, один из них ударил правоохранителя, а другой совершил наезд на полицейского на автомобиле
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве задержали двоих участников несогласованных с властями протестных акций, их подозревают в насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК России.

«Двое мужчин, являющихся уроженцами Калмыкии, задержаны, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения», — говорится в сообщении.

По версии следствия, один из задержанных мужчин во время протестной акции 23 января вблизи Пушкинской площади нанес сотруднику полиции несколько ударов в область головы. Второй задержанный во время акции в Пресненском районе столицы в ответ на требования сотрудника полиции об остановке автомобиля совершил наезд на правоохранителя.

В СК отметили, что в Москве продолжается расследование уголовных дел по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).

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Как рассказала РБК член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович, следователи СК в частности, требуют избрать меру пресечения для обвиняемого в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов (ст. 318 УК) Евгению Есенову. По словам Литвинович, он находится в изоляторе на Петровке, Пресненский суд изберет ему меру пресечения сегодня. В пресс-службе Пресненского суда РБК сообщили, что «материалы в отношении Есенова в суд не поступали.

Несогласованные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, задержанного после возвращения в Россию из Германии, прошли в российских городах 23 января. Протесты сопровождались столкновениями с силовиками и задержаниями. По последним данным «ОВД-Инфо», в связи с протестами по всей стране были задержаны 3893 человек, из них 1533 в Москве. МВД данные по задержаниям не представляло.

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После акций правоохранители завели уголовные дела. В частности, в Москве были возбуждены дела по статьям о применении насилия к представителю власти (ст. 318 УК), умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 167 УК), хулиганстве (ст. 213 УК), приведении в негодность путей сообщения (ч. 1 ст. 267 УК) и нарушении санитарных норм (ст. 236 УК).

Столичное управление МВД сообщило, что в Москве в несогласованных акциях участвовали около 4 тыс. человек. В то же время AP передавало, что на Пушкинской площади 23 января собрались 15 тыс. человек, а по данным Reuters, в Москве на улицы вышли 40 тыс. протестующих.

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