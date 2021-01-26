В Москве по уголовному делу задержали двоих участников протестов
В Москве задержали двоих участников несогласованных с властями протестных акций, их подозревают в насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК России.
«Двое мужчин, являющихся уроженцами Калмыкии, задержаны, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения», — говорится в сообщении.
По версии следствия, один из задержанных мужчин во время протестной акции 23 января вблизи Пушкинской площади нанес сотруднику полиции несколько ударов в область головы. Второй задержанный во время акции в Пресненском районе столицы в ответ на требования сотрудника полиции об остановке автомобиля совершил наезд на правоохранителя.
В СК отметили, что в Москве продолжается расследование уголовных дел по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).