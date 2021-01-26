В Москве по уголовному делу задержали двоих участников протестов

Следственный комитет сообщил, что задержанных подозревают в насилии в отношении сотрудников полиции. По версии СК, один из них ударил правоохранителя, а другой совершил наезд на полицейского на автомобиле

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В Москве задержали двоих участников несогласованных с властями протестных акций, их подозревают в насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК России.

«Двое мужчин, являющихся уроженцами Калмыкии, задержаны, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения», — говорится в сообщении.

По версии следствия, один из задержанных мужчин во время протестной акции 23 января вблизи Пушкинской площади нанес сотруднику полиции несколько ударов в область головы. Второй задержанный во время акции в Пресненском районе столицы в ответ на требования сотрудника полиции об остановке автомобиля совершил наезд на правоохранителя.

В СК отметили, что в Москве продолжается расследование уголовных дел по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).