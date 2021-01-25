Мосгорсуд назвал число арестов и административных дел после митингов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Москве суды арестовали 30 человек за участие в несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая прошла в столице 23 января. Об этом говорится в сообщении Мосгорсуда.

Всего по состоянию на 25 января в московские суды поступило 448 дел об административных правонарушениях. Из них 441 дело — по частям ст. 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга), еще семь — по ч. 1 ст. 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП.

Из этих семи дел суд рассмотрел шесть. Их фигурантам назначено наказание в виде административных арестов на различные сроки, в том числе от 7 до 15 суток.

Участникам акции также выписали 64 штрафа за административные правонарушения в ходе митинга. Размеры штрафов составили от 10 тыс. до 250 тыс. руб.

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