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Полковник полиции извинился перед пострадавшей на митинге в Петербурге

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Полковник полиции, начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД Сергей Музыка извинился перед женщиной, которая попала в реанимацию после удара сотрудника ОМОНа во время несанкционированного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил представитель пресс-службы главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передает ТАСС.

«От имени ГУ МВД России Сергей Музыка принес извинения женщине. Он подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми», — рассказал представитель.

Пострадавшую от удара полицейского на акции женщину перевели в реанимацию
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Фото:Антон Ваганов / Reuters

Он уточнил, что речь идет о 54-летней жительнице из Ленинградской области, которая получила травму «в результате инцидента на площади Восстания во время пресечения нарушений общественного порядка».

По данным Telegram-канала Baza, во время петербургского митинга пострадала 54-летняя Маргарита Юдина. Telegram-канал Мash писал, что полковник Музыка пришел к женщине в больницу и «несколько раз извинился от лица всего личного состава», пообещав разобраться в ситуации и наказать виновных. По сообщению Мash, Юдина приняла извинения.

Женщина пострадала на несанкционированной акции, которая прошла в Санкт-Петербурге 23 января. Инцидент с ней попал на видео, его опубликовали в СМИ. Как видно на ролике, женщина подошла к силовикам, которые вели задержанного, и спросила, за что его задержали. После этого один из ОМОНа ударил ее ногой в живот, она упала на землю.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

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Врачи диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылка. Пострадавшая находится в реанимационном отделении НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Утром в воскресенье Baza сообщила, что Юдина в бессознательном состоянии, за ночь ей стало хуже. При этом директор НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Вадим Мануковский заявил изданию «Подъем», что состояние здоровья женщины не вызывает опасений, она «чувствует себя великолепно».

Начальник управления информации ГУ МВД по городу Вячеслав Степченко накануне сообщил РБК, что полиция изучит видео, на котором полицейский бьет женщину ногой в живот. Его личность до сих пор не установили.

Несогласованные протестные акции прошли по России 23 января в поддержку Навального, которого арестовали после возвращения в Москву из Берлина, где он проходил лечение. ФСИН требует заменить его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, суд рассмотрит это ходатайство 2 февраля.

В Петербурге, по данным «ОВД-Инфо», в ходе протестов задержали 523 человека. По всей стране задержаны 3,5 тыс. человек. МВД пока не называло количество задержанных.

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