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Отравление Навального ,  
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Белый дом призвал освободить всех задержанных на протестах за Навального

США призывают Россию освободить оппозиционера Алексея Навального и участников акций протеста в его поддержку, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Трансляцию ее выступления вел C-Span.

«Я просто повторяю наш призыв к российским властям освободить всех задержанных за осуществление их всеобщих прав, и немедленно и без условий освободить Алексея Навального», — заявила пресс-секретарь. Она также процитировала более раннее заявление Госдепа в ответ на события 23 января, в котором говорилось о недопустимости ущемления прав российских граждан на мирный протест и свободу слова.

Псаки также отметила, что президент Байден имеет право принять меры в отношении России так, как он посчитает нужным.

МИД пригрозил посольству США «серьезным разговором» из-за митингов
Политика
Фото:Владислав Шатило / РБК

В день протестов посольство США подчеркивало, что Вашингтон поддерживает право всех людей на мирные протесты и свободу выражения мнений. «Меры российских властей направлены на подавление этих прав», — заявляли в посольстве.

Российские власти неоднократно рекомендовали Западу не вмешиваться в дела России в связи с отравлением Навального и митингами. «Займитесь собственными проблемами и перестаньте вмешиваться во внутренние дела других государств», — заявили в российском МИД в субботу.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что комментарии западных стран о возвращении Навального и его последующем задержании идут «как под копирку». По его мнению, это стало следствием желания Запада отвлечь внимание от собственных проблем.

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Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
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Навального задержали 17 января сразу после возвращения в Россию из Германии, где он лечился от последствий отравления. Позже его арестовали на 30 суток и поместили в СИЗО «Матросская тишина». 23 января в десятках российских городов прошли несогласованные протесты в поддержку оппозиционера. Были задержаны 3770 человек (по данным «ОВД-Инфо»). После митингов были заведены уголовные дела, в том числе по статьям о применении насилия к представителю власти, хулиганстве, намеренному уничтожению или порче имущества.

Президент Владимир Путин высказался об акциях в понедельник, 25 января. Отвечая на вопрос про «недавние волнения в ряде регионов», который главе государства задала студентка в ходе видеоконференции, он вспомнил о событияъ 1917 и 1990 годов. «В ответе президент привел в пример события 1917 и 1990 годов, после которых «все стало настолько хуже, что никому и в голову не могло прийти», вплоть до гражданской войны и расстрела парламента», — сказал Путин. Он добавил, что все имеют право выражать свое мнение в предусмотренных законом рамках. «Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, но и опасно», — заявил президент.

 

Алексей Навальный Джен Псаки Белый дом акции протеста
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