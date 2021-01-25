Белый дом призвал освободить всех задержанных на протестах за Навального

США призывают Россию освободить оппозиционера Алексея Навального и участников акций протеста в его поддержку, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Трансляцию ее выступления вел C-Span.

«Я просто повторяю наш призыв к российским властям освободить всех задержанных за осуществление их всеобщих прав, и немедленно и без условий освободить Алексея Навального», — заявила пресс-секретарь. Она также процитировала более раннее заявление Госдепа в ответ на события 23 января, в котором говорилось о недопустимости ущемления прав российских граждан на мирный протест и свободу слова.

Псаки также отметила, что президент Байден имеет право принять меры в отношении России так, как он посчитает нужным.

В день протестов посольство США подчеркивало, что Вашингтон поддерживает право всех людей на мирные протесты и свободу выражения мнений. «Меры российских властей направлены на подавление этих прав», — заявляли в посольстве.