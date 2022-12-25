Эрдоган обвинил Запад в провокациях вместо посредничества по Украине

Турция стала посредником для сторон конфликта на Украине, поскольку Запад отказался от этой роли, рассказал Эрдоган, приведя в пример экспорт зерновую сделку. Он понадеялся, что получится договориться по экспорту удобрений

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Antonio Masiello / Getty Images News)

На фоне конфликта на Украине западные страны «активизировали провокационные» действия, отказавшись при этом от роли посредника между сторонами, эту роль на себя взяла Турция, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в Эрзуруме. Его слова приводит TRT Haber.

«2022 год был действительно насыщен событиями. Как я только что упомянул, инцидент с природным газом в Черном море, с одной стороны, и [конфликт на Украине] с другой», — отметил он.

Анкара стремилась, чтобы в рамках сделки по вывозу украинского зерна больше продовольствия получили беднейшие страны, при этом 44% вывезенного груза ушло в Европу, в Турцию направилось 16%, а африканские страны получили только 14%, продолжил Эрдоган. Он назвал более напряженным вопросом тему экспорта удобрений, выразив надежду, что Россия и Турция «предпримут меры» в этом направлении.

Переговоры между Россией и Украиной заморожены с весны, после того, как в конце марта делегациям удалось добиться значительного прорыва на встрече стамбульском дворце Долмабахче. Затем, в июле, Киев и Москва при посредничестве ООН и Анкары согласовали безопасный маршрут вывоза зерна из заблокированных украинских портов.

В рамках этой сделки к концу декабря удалось вывезти более 15 млн т зерна на 585 кораблях. «Примерно 13 различных видов зерна, включая ячмень, пшеницу, сою, подсолнечный шрот, пшеничные отруби, горох, семена подсолнечника, полуфабрикаты, сахарную свеклу, подсолнечное масло, семена канолы, кукурузу и соевое масло, перевозили на кораблях», — уточнил турецкий министр транспорта и инфраструктуры Адыль Караисмаилоглу.

Эрдоган после заключения зерновой сделки приводил ее в пример как ситуацию, где Россия и Украина смогли добиться консенсуса. Он выражал надежду, что доверие между Киевом и Москвой вырастет на фоне заключения сделки и получится достичь соглашения о прекращении огня. Президент Турции подчеркивал: «Надеюсь, сначала мы добьемся прекращения огня, а затем — прочного мира в нашем регионе».

В Минобороны России настаивают, что готовы к конструктивному диалогу, а в МИДе указывают на готовность к переговорам без предварительных условий. В Киеве не желают разговаривать, отмечал президент Владимир Путин. Он в конце декабря заявил, что Москва стремилась прежде и будет продолжать стремиться «закончить эту войну» как можно скорее.

На Украине при этом рассматривают предложение России в качестве попытки организовать временное перемирие перед новым наступлением. В этом их поддерживают НАТО, США, Великобритания и другие западные страны, считая, что российские власти пока не показали заинтересованности в действительном прекращении боевых действий на Украине.

