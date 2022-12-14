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Эрдоган посчитал зерновую сделку примером «дороги к миру» на Украине

Эрдоган: зерновая сделка является примером «дороги к миру» на Украине
Турция продолжает переговоры с президентами России и Украины, сообщил Эрдоган. По его словам, только дипломатическим путем можно добиться сначала перемирия, а потом и установления прочного мира в зоне вооруженного конфликта
Ильхам Алиев, Сердар Бердымухамедов и Реджеп Тайип Эрдоган
Ильхам Алиев, Сердар Бердымухамедов и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

Добиться установления мира на Украине можно только путем переговоров, и образцом для этого служит четырехсторонняя зерновая сделка, заявил на трехстороннем саммите с участием Азербайджана и Туркмении президент Турции Реджеп Эрдоган, передает агентство Anadolu.

«На примере соглашения о зерне и обмена пленными мы стали свидетелями того, что дорога к миру может быть проложена, если предоставить возможность для дипломатии», — сказал Эрдоган.

Он отметил, что Анкара продолжает переговоры в этом направлении с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«Надеюсь, сначала мы добьемся прекращения огня, а затем — прочного мира в нашем регионе», — добавил Эрдоган.

По его мнению, мир может быть достигнут только дипломатическим путем.

«Как президент Турции, я с самого начала заявлял, что <...> справедливый мир может быть установлен только посредством диалога. С самого первого дня мы прилагали искренние усилия на двустороннем и других уровнях, чтобы остановить кровопролитие и положить конец конфликтам», — продолжил президент Турции.

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В начале декабря представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что России вместе с западными странами и другими государствами следует создать параметры «новой глобальной сделки».

«Необходимо заключить новую сделку между Западом и Россией. <...> [Холодная война 2.0] началась с украинского кризиса, но наверняка продолжится по-другому — через симметричную войну, гибридную и много других типов. [Она] будет продолжаться, пока мы не увидим более масштабную геополитическую картину», — сказал Калын.

Он пояснил, что сделка должна предусматривать создание новой архитектуры безопасности, где «каждый чувствует себя частью процесса, все владеют им, никто не навязывает в иерархической системе решения, не считает других ниже по рангу». Представитель Эрдогана призвал не сжигать мосты с Москвой для сохранения возможности дипломатии и отметил, что Турция продолжает работать над организацией переговоров России и Украины.

Зерновая сделка была заключена в июле, Украина и Россия по отдельности подписали соглашения с Турцией и ООН. По ее условиям был открыт коридор для вывоза украинского зерна из трех портов Черного моря, а ООН обязалась способствовать снятию с России тех санкций, которые мешают ей экспортировать продовольствие и удобрения.

При посредничестве Турции в сентябре прошел один из крупнейших обменов пленными между Россией и Украиной. Тогда в Россию вернули более 80 пленных, в том числе бывшего народного депутата и лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука, а Украине — 215, среди них командиры батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) Денис Прокопенко (Редис) и Святослав Паламар (Калина).

По условиям обмена, пять командиров «Азова» были интернированы в Турцию, они должны находиться там до окончания боевых действий.

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