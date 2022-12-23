WSJ узнала о проработке деталей плана мира Зеленского из 10 пунктов

WSJ узнала о проработке деталей плана мира Зеленского

Команда президента Украины Владимира Зеленского прорабатывает детали плана по достижению мира, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и украинских дипломатов.

Предложения собираются представить приблизительно к первой годовщине военных действий, 24 февраля.

По словам официальных лиц США, Украины и НАТО, позиция Украины на любых возможных переговорах будет зависеть от ее позиции на поле боя.

В середине ноября Зеленский предложил свою формулу мира, состоящую из десяти условий:

Радиационная и ядерная безопасность;

Продовольственная безопасность;

Энергетическая безопасность;

Освобождение всех пленных и депортированных;

Выполнение Устава ООН и восстановления территориальной целостности Украины и мирового порядка;

Вывод российских войск и прекращение боевых действий;

Возвращение справедливости;

Противодействие экоцида (уничтожение флоры и фауны. — РБК);

Недопущения эскалации;

Фиксация окончания конфликта.



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