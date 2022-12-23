Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
WSJ узнала о проработке деталей плана мира Зеленского Политика, 01:24
Путин заявил о «шквале информационных атак» на российскую молодежь Политика, 01:20
Сын Рогозина опроверг ухудшение состояния раненого при обстреле отца Политика, 01:10
45 планировок и новые технологии: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 01:03
WSJ сообщила о дефиците мощностей по производству снарядов для Украины Политика, 00:58
В Марокко произошли мощные взрывы на территории газохранилища Общество, 00:31
Бизнес, адреналин и спорт: как воспитать в себе характер РБК и Газпромбанк, 00:16
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
ЕС утвердил потолок цен на газ на уровне $2 тыс. за тысячу кубометров Политика, 00:11
Эксперты назвали регионы с самой высокой долей расходов на ипотеку Недвижимость, 00:10
Страховщики оценили спрос на военные риски и зарубежные полисы Финансы, 00:00
Пригожин назвал домыслами слова Кирби о поставках КНДР оружия ЧВК Вагнера Политика, 22 дек, 23:53
УЕФА ослабит санкции в отношении российского футбола Спорт, 22 дек, 23:30
Как коллекционировали классику в России: от Петра I до частных галерей РБК и Амарант, 22 дек, 23:29
Раненого в Донецке Рогозина отправят на лечение в Москву Политика, 22 дек, 23:00
Политика ,  
0 

WSJ узнала о проработке деталей плана мира Зеленского

WSJ узнала о проработке деталей плана мира Зеленского из 10 пунктов

Команда президента Украины Владимира Зеленского прорабатывает детали плана по достижению мира, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и украинских дипломатов.

Предложения собираются представить приблизительно к первой годовщине военных действий, 24 февраля.

По словам официальных лиц США, Украины и НАТО, позиция Украины на любых возможных переговорах будет зависеть от ее позиции на поле боя.

В середине ноября Зеленский предложил свою формулу мира, состоящую из десяти условий: 

  • Радиационная и ядерная безопасность;
  • Продовольственная безопасность;
  • Энергетическая безопасность;
  • Освобождение всех пленных и депортированных;
  • Выполнение Устава ООН и восстановления территориальной целостности Украины и мирового порядка;
  • Вывод российских войск и прекращение боевых действий;
  • Возвращение справедливости;
  • Противодействие экоцида (уничтожение флоры и фауны. — РБК);
  • Недопущения эскалации;
  • Фиксация окончания конфликта.
     

Материал дополняется

Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter