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WSJ узнала о проработке деталей плана мира Зеленского
WSJ узнала о проработке деталей плана мира Зеленского из 10 пунктов
Команда президента Украины Владимира Зеленского прорабатывает детали плана по достижению мира, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и украинских дипломатов.
Предложения собираются представить приблизительно к первой годовщине военных действий, 24 февраля.
По словам официальных лиц США, Украины и НАТО, позиция Украины на любых возможных переговорах будет зависеть от ее позиции на поле боя.
В середине ноября Зеленский предложил свою формулу мира, состоящую из десяти условий:
- Радиационная и ядерная безопасность;
- Продовольственная безопасность;
- Энергетическая безопасность;
- Освобождение всех пленных и депортированных;
- Выполнение Устава ООН и восстановления территориальной целостности Украины и мирового порядка;
- Вывод российских войск и прекращение боевых действий;
- Возвращение справедливости;
- Противодействие экоцида (уничтожение флоры и фауны. — РБК);
- Недопущения эскалации;
- Фиксация окончания конфликта.
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