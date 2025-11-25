Песков прокомментировал сообщения о встрече США и России в Абу-Даби
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сказать по поводу сообщений в СМИ о встрече министра армии США Дэниела Дрисколла с российскими чиновниками. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Нам по-прежнему нечего сказать. Мы следим за сообщениями СМИ. Мы их анализируем», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщало, что на встрече представителей США и России в Абу-Даби 25 ноября американский министр армии Дэн Дрисколл представит российской стороне обновленный план мирного урегулирования украинского конфликта. По данным издания, после переговоров в Женеве 23 ноября документ был сокращен с 28 до 19 пунктов.
Из обновленного плана исключены территориальные вопросы, включая передачу Донбасса России. Эти темы предполагается вынести на отдельные переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.
