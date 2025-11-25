Вашингтон рассказал о ходе переговоров с Россией в Абу-Даби

Министр армии США считает позитивными переговоры с российской стороной в Абу-Даби. Он привез туда сокращенную до 19 пунктов версию мирного плана. В Кремле отказались комментировать встречу Дрисколла с делегацией из России

Дэниел Дрисколл (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Министр армии США Дэниел Дрисколл считает позитивными переговоры с российской делегацией в Абу-Даби, пишет Reuters со ссылкой на его пресс-секретаря Джеффри Толберта.

«Министр армии США Дрисколл и его команда вели переговоры с российской делегацией о достижении прочного мира на Украине. Переговоры идут хорошо, и мы сохраняем оптимизм. Министр обороны США Дрисколл тесно сотрудничает с Белым домом... по мере хода этих переговоров», — сказал он.

Как писало Politico, Дрисколл привез на встречу в Абу-Даби обновленную и уменьшенную версию мирного соглашения, согласованную после переговоров Вашингтона и Киева в Женеве. Там же находится украинская делегация во главе с начальником военной разведки страны Кириллом Будановым, узнал Axios. Чиновники из Киева проводят переговоры как с США, так и с Россией.

Переговоры России с США продлились несколько часов, сообщил CBS News. «Осталось уладить некоторые незначительные детали», — сказал источник издания, уточнив, что Киев согласился на мирную сделку.

Материал дополняется.