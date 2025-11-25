 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

WP узнала, что Россия столкнулась с выбором после изменения мирного плана

WP: Россия столкнулась с выбором — изменить мирный план или отвергнуть его
Сюжет
Военная операция на Украине
Мирная инициатива США из 28 пунктов — «отправная точка» для России, некоторые пункты не могут быть приняты, рассказал собеседник WP. США и Украина доработали документ, после чего, по данным CBS, Киев дал свое согласие
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Россия после изменения мирного плана США столкнулась с выбором — либо попытаться его еще раз поменять, либо принять его в том виде, в котором есть. Об этом пишет The Wahington Post со ссылкой на опрошенных аналитиков.

В разговоре с изданием бывший высокопоставленный кремлевский чиновник, осведомленный о ходе переговоров, заявил, что план США из 28 пунктов — это «отправная точка» для России. По его словам, некоторые пункты были для Москвы приемлемы, некоторые — нет, а самым сложным вопросом остается статус Донецка, по которому возможен компромисс, но только после обсуждений.

Американская делегация осознает чувствительность территориальных уступок для Украины и понимают, что эти вопросы могут вызвать социальные волнения или протесты военнослужащих, рассказал советник главы офиса президента Александр Бевз, принимавший участие в переговорах с США в Женеве.

CBS сообщил о согласии Украины на мирное предложение
Политика
Фото:Julia Demaree Nikhinson / AP / ТАСС

На переговорах в Женеве первоначально представленный США мирный план был изменен. В том виде, «в котором его все видели», «больше не существует», рассказывал Бевз. «Часть пунктов была изъята, часть — изменена. Ни одно замечание украинской стороны не осталось без реакции», — пояснял он. По сведениям CBS, украинская делегация затем согласилась на план США за исключением некоторых незначительных деталей.

Кремль сообщал о получении от США наработок по мирному урегулированию, его составили на основании обсуждений, прошедших на саммите в Анкоридже. Первоначальный документ может стать основой для регулирования, говорил президент Владимир Путин. «Ожидаем той версии, которую они сочтут как промежуточную с точки зрения завершения фазы согласования этого текста с европейцами и украинцами», — рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Авторы
Теги
Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина мирный план
