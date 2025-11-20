Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

В частности, план включает отказ Украины от вступления в НАТО, проведение в стране выборов через 100 дней после подписания, закрепление де-факто Крыма, Луганска и Донецка российскими

Мирный план американского президента Дональда Трампа содержит 28 пунктов. Среди них — пункты, касающиеся территориальных вопросов, восстановления и политического статуса Украины. Полный план опубликовал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Согласно пунктам, посвященным безопасности и политическому статусу Украины, будет подтвержден суверенитет Украины, США предоставят гарантии безопасности с условиями, будет закреплен внеблоковый статус и отказ Украины от НАТО в Конституции, ограничена численность ВСУ и сохранен безъядерный статус страны.

В рамках территориальный вопросов Крым, Донецк и Луганск будут де-факто признаны российскими, а Херсон и Запорожье получат «замороженный статус» вдоль линии соприкосновения. Также Трамп предлагает создать демилитаризованную буферную зону под де-факто контролем России, стороны при этом будут обязаны не изменять границы силой.

Кроме этого, военные договоренности, согласно плану, включают запрет на размещение войск НАТО на Украине. Истребители НАТО будет размещены в Польше. Предлагается создать американо-российскую рабочую группу по безопасности и юридически закрепить Россией политику ненападения.

Вопросы, касающиеся экономики и восстановления Украины содержат положения о создании инвестиционного пакета восстановления Украины, использовании $100 млрд замороженных активов России, 50% прибыли от которых пойдет США, а также о выделении дополнительных €100 млрд от Европы и о создании Фонда развития Украины.

Пункты, отвечающие за позицию России в мире, включают поэтапное снятие санкций, возвращение страны в G8 и долгосрочное экономическое сотрудничество с США.

В гуманитарные вопросы входят обмен пленными «всех на всех», воссоединение семей и программы толерантности в образовании.

План Трампа также включает пункты, посвященные энергетике и особым объектам. Они предполагают запуск Запорожской АЭС под надзором МАГАТЭ, электричество при этом будет разделено 50/50 между Россией и Украиной, а также помощь США в восстановлении газовой инфраструктуры Украины.

В рамках внутреполитических процессов на Украине будут проведены выборы через 100 дней после подписания мирного плана, а также проведена полная амнистия всех участников конфликта.

Контролирование выполнения положений мирного плана будет осуществлено благодаря юридически обязывающему соглашению и контролю со стороны «Совета мира» под руководством Трампа. Кроме этого, план предполагает немедленное прекращение огня после подписания соглашения и санкции за нарушение выполнения мирного плана.

Ранее Axios, ссылаясь на анонимного американского чиновника, сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский и министр армии США Дэниэл Дрисколл достигли соглашения о подписании нового плана мирного урегулирования конфликта на Украине в «кратчайшие сроки». Зеленский также выразил готовность сотрудничать с администрацией Трампа в разработке этого документа. Встреча Зеленского с Дрисколлом и представителями Пентагона состоялась 20 ноября в Киеве.

Накануне Axios написал о разработке США нового мирного плана по Украине, состоящего из 28 пунктов. По информации NBC, план был одобрен Трампом. Белый дом подтвердил, что в процессе разработки США вели переговоры как с Россией, так и с Украиной, и что условия урегулирования конфликта должны быть приемлемыми для обеих сторон. Однако детали плана в Вашингтоне пока не раскрыли. Зеленский подтвердил получение плана и заявил о намерении обсудить его с Трампом в ближайшие дни, как сообщили в офисе украинского лидера.

Как сообщило 20 ноября «РБК-Украина» со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, Трамп рассчитывает, что Зеленский подпишет новый мирный план «прямо сейчас».