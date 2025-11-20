 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Сюжет
Военная операция на Украине
В частности, план включает отказ Украины от вступления в НАТО, проведение в стране выборов через 100 дней после подписания, закрепление де-факто Крыма, Луганска и Донецка российскими

Мирный план американского президента Дональда Трампа содержит 28 пунктов. Среди них — пункты, касающиеся территориальных вопросов, восстановления и политического статуса Украины. Полный план опубликовал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Согласно пунктам, посвященным безопасности и политическому статусу Украины, будет подтвержден суверенитет Украины, США предоставят гарантии безопасности с условиями, будет закреплен внеблоковый статус и отказ Украины от НАТО в Конституции, ограничена численность ВСУ и сохранен безъядерный статус страны.

В рамках территориальный вопросов Крым, Донецк и Луганск будут де-факто признаны российскими, а Херсон и Запорожье получат «замороженный статус» вдоль линии соприкосновения. Также Трамп предлагает создать демилитаризованную буферную зону под де-факто контролем России, стороны при этом будут обязаны не изменять границы силой.

Мирный план, который предложили США Украине. Фото
Политика

Кроме этого, военные договоренности, согласно плану, включают запрет на размещение войск НАТО на Украине. Истребители НАТО будет размещены в Польше. Предлагается создать американо-российскую рабочую группу по безопасности и юридически закрепить Россией политику ненападения.

Вопросы, касающиеся экономики и восстановления Украины содержат положения о создании инвестиционного пакета восстановления Украины, использовании $100 млрд замороженных активов России, 50% прибыли от которых пойдет США, а также о выделении дополнительных €100 млрд от Европы и о создании Фонда развития Украины.

Пункты, отвечающие за позицию России в мире, включают поэтапное снятие санкций, возвращение страны в G8 и долгосрочное экономическое сотрудничество с США.

В гуманитарные вопросы входят обмен пленными «всех на всех», воссоединение семей и программы толерантности в образовании.

Зеленский впервые ответил на новые предложения США по миру
Политика
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

План Трампа также включает пункты, посвященные энергетике и особым объектам. Они предполагают запуск Запорожской АЭС под надзором МАГАТЭ, электричество при этом будет разделено 50/50 между Россией и Украиной, а также помощь США в восстановлении газовой инфраструктуры Украины.

В рамках внутреполитических процессов на Украине будут проведены выборы через 100 дней после подписания мирного плана, а также проведена полная амнистия всех участников конфликта.

Контролирование выполнения положений мирного плана будет осуществлено благодаря юридически обязывающему соглашению и контролю со стороны «Совета мира» под руководством Трампа. Кроме этого, план предполагает немедленное прекращение огня после подписания соглашения и санкции за нарушение выполнения мирного плана.

«РБК Украина» назвала данный Зеленскому срок на подписание плана США
Политика
Владимир Зеленский

Ранее Axios, ссылаясь на анонимного американского чиновника, сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский и министр армии США Дэниэл Дрисколл достигли соглашения о подписании нового плана мирного урегулирования конфликта на Украине в «кратчайшие сроки». Зеленский также выразил готовность сотрудничать с администрацией Трампа в разработке этого документа. Встреча Зеленского с Дрисколлом и представителями Пентагона состоялась 20 ноября в Киеве.

Накануне Axios написал о разработке США нового мирного плана по Украине, состоящего из 28 пунктов. По информации NBC, план был одобрен Трампом. Белый дом подтвердил, что в процессе разработки США вели переговоры как с Россией, так и с Украиной, и что условия урегулирования конфликта должны быть приемлемыми для обеих сторон. Однако детали плана в Вашингтоне пока не раскрыли. Зеленский подтвердил получение плана и заявил о намерении обсудить его с Трампом в ближайшие дни, как сообщили в офисе украинского лидера.

Как сообщило 20 ноября «РБК-Украина» со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, Трамп рассчитывает, что Зеленский подпишет новый мирный план «прямо сейчас».

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
мирный план Украина США Алексей Гончаренко конфликт Россия
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
