Военная операция на Украине⁠,
0

CBS узнал о настрое на переговорах США и России в Абу-Даби

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Американская сторона на переговорах с Россией в Абу-Даби «настроена оптимистично», выяснил CBS. При этом Киев, по данным канала, после изменения мирного плана согласился на него — за исключением «некоторых незначительных деталей»
Дэниел Дрисколл
Дэниел Дрисколл (Фото: Mattie Neretin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Переговоры России с США в Абу-Даби шли несколько часов, сообщил CBS news со ссылкой на представителя американских военных на переговорах. «Мы сохраняем большой оптимизм», — заявил чиновник.

Он добавил, «осталось уладить некоторые незначительные детали», но украинская сторона согласилась на мирную сделку. При этом, по его словам, от России пока «никаких новостей».

Bild узнал, как план по Украине спровоцировал борьбу между Вэнсом и Рубио
Политика
Марко Рубио и Джей Ди Вэнс

Чиновник сообщил, что министр армии Дэниел Дрисколл «ходил по разным встречам» и «настроен оптимистично». «Надеемся, мы скоро получим ответ от россиян. Все движется быстро», — сообщил источник.

Источник телеканала сообщил, что Дрисколл работал в Абу-Даби над «пересмотренной версией предложения Белого дома из 28 пунктов после продуктивных переговоров в Женеве».

Первая версия предложения включала в том числе отказ Украины от вступления в НАТО, вывод украинских войск из остающихся под их контролем территорий Донбасса, признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска.

Москва заявила, что ознакомилась с ним и считает, что план может помочь достичь урегулирования, Киев же предложил доработать документ. Позднее украинская и американская делегации затем скорректировали некоторые его положения.

Как писала Politico, Дрисколл привез на встречу в Абу-Даби обновленную и уменьшенную версию, согласованную после переговоров Вашингтона и Киева в Женеве.

