CBS узнал о настрое на переговорах США и России в Абу-Даби
Переговоры России с США в Абу-Даби шли несколько часов, сообщил CBS news со ссылкой на представителя американских военных на переговорах. «Мы сохраняем большой оптимизм», — заявил чиновник.
Он добавил, «осталось уладить некоторые незначительные детали», но украинская сторона согласилась на мирную сделку. При этом, по его словам, от России пока «никаких новостей».
Чиновник сообщил, что министр армии Дэниел Дрисколл «ходил по разным встречам» и «настроен оптимистично». «Надеемся, мы скоро получим ответ от россиян. Все движется быстро», — сообщил источник.
Источник телеканала сообщил, что Дрисколл работал в Абу-Даби над «пересмотренной версией предложения Белого дома из 28 пунктов после продуктивных переговоров в Женеве».
Первая версия предложения включала в том числе отказ Украины от вступления в НАТО, вывод украинских войск из остающихся под их контролем территорий Донбасса, признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска.
Москва заявила, что ознакомилась с ним и считает, что план может помочь достичь урегулирования, Киев же предложил доработать документ. Позднее украинская и американская делегации затем скорректировали некоторые его положения.
Как писала Politico, Дрисколл привез на встречу в Абу-Даби обновленную и уменьшенную версию, согласованную после переговоров Вашингтона и Киева в Женеве.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили