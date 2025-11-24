Ушаков рассказал, какой план приемлем для России — США или ЕС
Условия американского мирного плана по Украине представляются для России более приемлемыми, чем европейского. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
По его словам, «многие положения» плана США «представляются приемлемыми». В то же время в Москве видели сообщения о европейском плане. «Он неконструктивный и России не подходит», — сказал он.
В мирном плане США 28 пунктов. Он подразумевает отказ Украины от вступления в НАТО, вывод украинских войск из остающихся под их контролем территорий Донбасса, признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска.
В ответ председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала условия ЕС по урегулированию конфликта на Украине. В их числе — границы нельзя менять силой, никаких ограничений для ВСУ, Евросоюз должен играть центральную роль в обеспечении мира на Украине. Кроме этого, «европейская судьба» Украины включает восстановление страны и возможное вступление в ЕС.
