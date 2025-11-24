 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Ушаков рассказал, какой план приемлем для России — США или ЕС

Ушаков: план США по Украине более приемлем для России, чем европейский вариант
Сюжет
Военная операция на Украине
Ушаков назвал условия американского мирного плана по Украине более приемлемыми для России. В нем, в частности, говорится о выводе ВСУ из Донбасса и об отказе Киева от вступления в НАТО
Юрий Ушаков
Юрий Ушаков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Условия американского мирного плана по Украине представляются для России более приемлемыми, чем европейского. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, «многие положения» плана США «представляются приемлемыми». В то же время в Москве видели сообщения о европейском плане. «Он неконструктивный и России не подходит», — сказал он.

В мирном плане США 28 пунктов. Он подразумевает отказ Украины от вступления в НАТО, вывод украинских войск из остающихся под их контролем территорий Донбасса, признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска.

В ответ председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала условия ЕС по урегулированию конфликта на Украине. В их числе — границы нельзя менять силой, никаких ограничений для ВСУ, Евросоюз должен играть центральную роль в обеспечении мира на Украине. Кроме этого, «европейская судьба» Украины включает восстановление страны и возможное вступление в ЕС.

Axios узнал, почему с мирным планом в Киев США отправили Дрисколла
Политика
Владимир Зеленский и&nbsp;Дэниел Дрисколл

