Песков заявил, что Россия остается открытой для переговоров по Украине
Россия готова к мирным переговорам по урегулированию конфликта вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Мы заинтересованы достигать наши цели именно политико-дипломатическими средствами», — заявил Песков.
Песков подчеркнул также, что Россия получила черновой вариант американского мирного плана по Украине. «Собственно, во многом он действительно соответствует духу Анкориджа», — резюмировал представитель Кремля.
Ранее Владимир Путин отмечал, что американские предложения по мирному урегулированию в том варианте, с которыми ознакомилась Россия, могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования. Об этом сообщали в Кремле.
На встрече представителей США и России в Абу-Даби 25 ноября американский министр армии Дэн Дрисколл представит российской стороне обновленный план мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщало Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
После переговоров в Женеве 23 ноября документ был сокращен с 28 до 19 пунктов. По данным издания, из плана исключили территориальные вопросы, включая передачу Донбасса России. Эти темы предложено вынести на отдельные переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.
