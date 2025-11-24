Путин обсудил с Эрдоганом мирный план США

Путин сказал Эрдогану, что предложения, с которыми ранее ознакомилась Россия, идут в русле саммита на Аляске и могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования. В первоначальный план США были внесены правки

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба Кремля. Лидеры обменялись мнениями насчет ситуации вокруг Украины.

Обсуждения состоялись в контексте дискуссий вокруг мирного плана, предложенного США. Путин вновь подтвердил заинтересованность российской стороны в урегулировании конфликта политико-дипломатическим путем.

«Проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений по мирному урегулированию. Владимир Путин отметил, что эти предложения в том варианте, с которым мы ознакомились, идут в русле обсуждений на российско-американской встрече в верхах на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования», — сообщили в Кремле.

Эрдоган со своей стороны заявил о намерении содействовать переговорному процессу, а также о готовности предоставлять площадку для встреч в Стамбуле. Политики договорились активизировать российско-турецкие контакты «по украинскому досье» на разных уровнях.

Кроме того, обсуждалось сотрудничество Москвы и Анкары с акцентом на дальнейшее расширение торгово-инвестиционных связей и реализацию стратегически значимых проектов в сфере энергетики. Президенты договорились о регулярных контактах.

Телефонные переговоры Путина и Эрдогана ранее в тот же день анонсировали Кремль и сам турецкий президент. «Я надеюсь, что Турция, в частности, сделает все возможное, чтобы проложить путь к миру. <...>. Даст Бог, мы этого добьемся», — сказал он на пресс-конференции после саммита G20 в ЮАР незадолго до разговора с президентом России.

Кроме того, Эрдоган еще раз напомнил о желании Турции возобновить зерновую сделку, которая сорвалась в 2023 году. Москва отмечала, что не выполнялась часть соглашения, и допускала, что вернется к нему, если необходимые условия будут выполнены.

«Зерновая сделка» — это договоренности между Россией, Украиной, Турцией и ООН, подписанные в Стамбуле в июле 2022 года. Документы предполагали создание безопасного коридора для вывоза по Черному морю сельхозпродукции из украинских портов при условии снятия западных ограничений на продовольственный экспорт России. Представители Турции и ООН обязались контролировать, что на суднах с зерном не будут перевозить оружие и боеприпасы. В июле 2023 года Россия объявила о выходе из сделки, заявив о несоблюдении ее условий.

Эрдоган 19 ноября встретился в Анкаре с президентом Украины Владимиром Зеленским. О мирном плане США стало известно на следующий день. 23 ноября в Женеве состоялись переговоры по этому документу с участием представителей США, Украины и ЕС. После встречи Вашингтон и Киев заявили, что разработали «обновленные и усовершенствованные рамки мирного урегулирования».

«Мы пока не видели никакого плана, мы читали заявления по итогам дискуссии, состоявшейся в Женеве, в тот текст, который ранее видели мы, были внесены какие-то корректировки», — сообщил 24 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По мнению Эрдогана, на основе американского плана можно достичь мира на Украине, но предложение нуждается в доработке. Путин также говорил, когда план США был обнародован в первоначальной редакции, что он может стать основой для переговоров.