Bloomberg узнал о предложении в ЕС смягчить будущие меры против России

Брюссель предлагает запретить импортерам перепродавать ряд товаров в Россию, а экспортеров обязать информировать власти о нарушении этого требования и разрывать контракты. Некоторые страны ЕС выразили опасения по поводу такой идеи

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Группа стран-членов Европейского союза настаивает на ослаблении предложенных Брюсселем мер по борьбе с обходом санкций против России через третьи страны, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. О каких странах ЕС идет речь, агентство не уточняет.

Власти Евросоюза предложили запретить импортерам перепродавать так называемые ключевые товары, такие как полупроводники, в Россию или для использования в России, а для обеспечения соблюдения мер требовать вносить определенную сумму на депозитный счет.

Согласно последним предложениям Брюсселя, с которыми ознакомилось агентство, по меньшей мере половина суммы на депозите будет переведена в трастовый фонд для Украины, а контракты по вышеуказанным товарам будут расторгаться в случае нарушений. Кроме того, экспортеры будут обязаны информировать власти о любых нарушениях санкций со стороны компаний из третьих стран.

Представители группы крупных стран-членов ЕС выразили несколько опасений в связи с этими предложениями, а также сомнения в законности и исполнимости таких мер, говорят источники.

Противники инициативы в том числе хотят сократить список товаров, на которые будет распространяться предлагаемая мера. Кроме того, некоторые страны обеспокоены, что вводимые требования могут поставить европейские компании в невыгодное положение с точки зрения конкуренции.

Обсуждения ведутся на фоне работы ЕС над тем, чтобы ограничить возможности России получать ключевые товары, в том числе используемые в военных целях, через третьи страны, отмечает агентство.

После начала военной операции на Украине Евросоюз утвердил 11 пакетов санкций против России. Брюссель не раз заявлял, что целью блока является в том числе борьба с обходом уже принятых мер. Сейчас ЕС готовит 12-й пакет санкций против Москвы.

В крупнейшей партии Европарламента — «Европейской народной партии» — заявили, что после ограничений Брюсселя по прямым поставкам ряда товаров в Россию экспорт в соседние страны, не входящие в ЕС, «подозрительно» увеличился на тот же объем. Евродепутат Андрюс Кубилюс выразил мнение, что нужно работать с третьими странами и оказывать давление на европейские компании с «сомнительными торговыми операциями».

Российские власти считают западные санкции нелегитимными и незаконными. В Кремле заявили, что они не повлияют на политику Москвы. Президент Владимир Путин в начале осени говорил, что Россия выдержала «санкционный натиск» и восстановление экономики страны завершено, а МИД оценивал потери ЕС от санкций в $1,5 трлн.