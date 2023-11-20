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Война санкций ,  
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В ЕС назвали причины недостаточной эффективности санкций против России

Депутаты Европарламента назвали препятствия для работы санкций против России
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Война санкций
Депутаты Европарламента считают, что санкции против России работают не столь эффективно из-за недостаточной жесткости: нужно ужесточить штрафы за нарушение ограничений для европейских компаний. Москва считает санкции незаконными
Фото: Ian Forsyth / Getty Images
Фото: Ian Forsyth / Getty Images

Введенные Евросоюзом санкции против России работают, но Москва «все еще получает слишком много» от Европы, и эффект не такой сильный, в том числе за счет нарушений санкционного режима, заявил Euronews депутат Европарламента из Литвы, член «Европейской народной партии» Андрюс Кубилюс.

По его словам, экспорт продукции двойного назначения в не входящие в ЕС страны вырос в том же объеме, равном поставкам данной продукции в Россию, которые попали под санкции Брюсселя.

Кроме того, что нужно убедить третьи страны «не участвовать в этом мероприятии», надо также оказать давление на европейские компании, считает Кубилюс. «Если вдруг ваши продажи iPhone в Киргизии увеличатся в 10 раз, в 100 раз, вам нужно спросить себя, что за этим стоит», — добавил он.

Euronews со ссылкой на документ агентства уголовного правосудия ЕС Eurojust за 2021 год отмечает, что максимальный штраф за нарушение санкций, установленных и приводимых в исполнение на национальном уровне, в Эстонии, например, составляют €1200, а в Испании это вообще не является преступлением.

Депутат Европарламента из Нидерландов, член партии «Обновление Европы» Софи Интвельд, в свою очередь, выступает за ужесточение наказания за нарушение санкционного режима во всех странах ЕС. «Можно спорить о том, должен ли максимальный тюремный срок составлять три года или пять лет, но это не столь важно, — сказала она. — Важно, чтобы это было одинаковым во всех государствах-членах».

В конце этого месяца должен состояться еще один раунд переговоров по доработке новых законов, и Интвельд говорит, что «уверена», что сможет найти соглашение с чиновниками, которые заседают в Евросовете.

Песков рассказал о существовавшей угрозе обвала экономики из-за санкций
Экономика
Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

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Российская сторона считает вводимые санкции незаконными. Власти не раз говорили, что Россия выдержала «санкционный натиск» и экономика страны восстановилась. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России существовала угроза обвала экономики из-за санкций, однако благодаря мобилизации ресурсов и решениям руководства страны экономическую ситуацию удалось стабилизировать.

Он охарактеризовал реакцию России на санкции пословицей: «Мы, как всегда, ухитрились сделать так, чтобы извлекать выгоду из санкций. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот гром грянул, мы взяли и перекрестились. Будем креститься дальше».

В 2022 году, по оценке Росстата, реальный ВВП страны упал на 2,1%. В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что ВВП вышел на досанкционный уровень 2021 года. По оценке президента, по итогам этого года рост показателя составит более 3%. Глава Минэкономразвития Максим Решетников ожидает рост на уровне 2,8%.

Прогнозы по ВВП России улучшили и международные организации. Скорректированный в ноябре прогноз Еврокомиссии предполагает рост российской экономики на уровне 2% вместо спада на 0,9%. Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) ожидают роста ВВП России в 2023 году на 2,2%.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
санкции Евросоюз Европарламент

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*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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