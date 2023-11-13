Еврокомиссия разработала 12-й пакет санкций против России

В него войдут, в частности, запрет на импорт в ЕС алмазов и другие экспортные ограничения, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, новый пакет ЕК представит 15 ноября

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ЕК представит очередной, 12-й, пакет санкций против России в среду, 15 ноября, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Мы финализируем последние детали этого пакета», — сказал Боррель. В среду на заседании его должна согласовать Еврокомиссия, после чего одобрить Совет ЕС.

В новый пакет войдут, в частности, персональные санкции, запрет на импорт в ЕС алмазов и другие экспортные ограничения, а также меры, связанные с потолком цен на нефть и обходом уже существующих санкций.

В начале ноября новый пакет санкций против России анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, в него войдут новые ограничения на экспорт и импорт, также планируется ужесточить потолок цен на нефть. В октябре фон дер Ляйен говорила, что под санкции попадут также российские алмазы. На прошлой неделе главы МИД стран G7 (Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США) не смогли согласовать ограничения в отношении российских алмазов.

Агентство Bloomberg в конце октября сообщало, что речь может идти об ограничении экспорта и импорта на $5,3 млрд. Новые санкции могут коснуться сварочных аппаратов, химикатов, технологий, применяемых в оборонном секторе, металлов и алюминиевых изделий. Кроме того, в санкционный список могут попасть 100 физических и около 40 юридических лиц, писало агентство. ЕС обсуждает дополнительные ограничения и для тех компаний, которые помогают обходить санкции.

Россия считает санкции незаконными. Президент Владимир Путин в начале ноября заявлял, что страны «доходят до абсурда», предлагая в том числе запретить ввоз в Россию отверток и иголок. «Ну, чем меньше барахла — тем, может быть, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов», — говорил он. Запретить экспорт в Россию кнопок, швейных игл и спиц для вязания предлагала Литва, об этом писало издание EUobserver. Замглавы МИДа Александр Грушко оценивал общие потери Евросоюза от санкций и сворачивания экономической деятельности приблизительно в $1,5 трлн.