ЕС принял 11-й пакет санкций против России

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Очередной, 11-й по счету, пакет антироссийских санкций, принятый Евросоюзом 21 июня, вступил в силу, объявило Министерство иностранных дел Эстонии. Глава ведомства Маргус Цахкна заверил, что его страна вместе с союзниками по ЕС продолжат работу над тем, чтобы санкции «были максимально сильными и эффективными». По словам министра, 11-й пакет должен помешать России уклоняться от введенных ранее санкций.

В частности, в пакет включена возможность расширения запрета на вывоз товаров в третьи страны, через которые подпадающие под санкции товары поступают в Россию. Кроме того, запрещается перевозка грузов в ЕС прицепами, зарегистрированными в России, а судам, нарушившим правила нефтяного эмбарго и потолка цен, запрещается заход в порты ЕС. По предложению Эстонии запрет на заход в порты Финского залива распространяется и на якорные стоянки за пределами юрисдикции портов.

«Эстония и ЕС не остановятся, пока Украина не выиграет эту войну, а Россия и ее руководство не будут привлечены к ответственности за свои действия», — отметил министр иностранных дел.

Позднее публикация о новом пакете санкций появилась и на сайте Европейского Совета.

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