Россия лишилась из-за санкций 76 пассажирских самолетов
Россия лишилась 76 пассажирских самолетов из-за западных санкций, заявил РБК глава Минтранса Виталий Савельев.
«Нас неожиданно застали врасплох решением забрать самолеты, в целом мы потеряли 76 пассажирских судов, которые были на технических стоянках, обслуживались за рубежом либо какие-то рейсы собирались выполнить. У нас их просто арестовали», — сказал министр.
По словам Савельева, сейчас в России всего 1302 судна, 1167 из которых — пассажирские авиалайнеры.
В марте 2022 года Савельев заявил, что российские авиаперевозчики перевели почти 800 самолетов в отечественный реестр. «Страхуем их в российской страховой компании», — сказал он.
Россия пытается договориться о выкупе самолетов с зарубежными лизингодателями, но пока безуспешно, пожаловался Савельев. «Там есть запрет и требование возврата, они не хотят вступать в переговоры по компенсации им оплаты и выкупа у них судов», — пояснил министр. Отдать самолеты Россия не может, поскольку это «означает оставить себя без авиации».
В июне 2022 года Савельев сообщил, что большинство российских авиакомпаний перерегистрировали самолеты из зарубежных реестров в отечественный. По его словам, перевозчики выполняют рейсы в 11 стран, которые гарантировали, что не будут арестовывать самолеты.
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