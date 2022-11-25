Под Киевом стали возводить фортификационные укрепления

В Киевской области оборудуют постройки для «ведения оборонного боя». Меры приняты с учетом опыта, полученного при вводе российских войск, сообщили власти региона, отметив, что сейчас к северу нет «достаточных военных группировок»

Фото: Telegram / ministry_of_defense_ua

Военнослужащие Украины вместе с гражданскими инженерами и строителями проводят работы по наращиванию оборонного потенциала Киева, в Киевской области оборудуются «мощные фортификационные укрепления». Об этом сообщила военная администрация столицы Украины в телеграм-канале.

«На взводных и ротных опорных пунктах силы обороны обустраивают места укрытия и проживания личного состава. Также устанавливаются длительные огневые постройки для ведения оборонного боя», — сказано в сообщении.

Укрепления наращиваются на основных путях вероятного выдвижения противника с учетом опыта, полученного в конце февраля, во время ввода российских войск, отметили в Минобороны Украины. В частности, на опорных пунктах оборудуют места для укрытия и проживания военных, устанавливаются «долговременные огневые сооружения для ведения оборонительного боя». Каждая такая постройка весит около 30 т.

Сейчас «достаточных военных группировок врага для нападения с северного направления» не зафиксировано, заверил командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк. При этом он указал, что это не повод пренебрегать защитой города и безопасностью киевлян.

Россия ввела войска на Украину в ночь на 24 февраля, днем следующего дня Минобороны отчиталось о блокировании Киева с западной стороны, после того, как «основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель». Примерно через месяц, в конце марта, в министерстве объявили, что решили «кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях», российские военные вскоре покинули Киевскую область. Кремль назвал решение «жестом доброй воли».

Затем украинские военные начали усиливать границу с Белоруссией, расположенной к северу от Киевской области. Белорусские пограничники указали, что на территории Украины устанавливаются противотанковые мины, взорваны почти все автомобильные и железнодорожные мосты на границе с Белоруссией, заминированы все приграничные дороги. Украинская сторона также начала возводить железобетонный забор с колючей проволокой на границе с Белоруссией.

В октябре белорусский президент Александр Лукашенко поручил «аккуратненько призвать» военнообязанных для проверки данных в военкоматы. «Это дело Российской Федерации, как проводить мобилизацию. Но когда разослали повестки, некоторых людей на месте не оказалось в России. Кто-то умер, кто-то сбежал, кто-то больной непонятно какой и так далее. Это для нас урок», — пояснил он. При этом Лукашенко отверг наличие планов проводить мобилизацию, в Минске заверяют, что не хотят «ввязываться в какие-то конфликты». «Мы готовимся только защищать свою землю», — отметил министр обороны республики Виктор Хренин.